NFL》剛拿生涯首次達陣！牛仔24歲小將驚傳自殺身亡 心碎真相曝光

牛仔小將尼蘭德過世，享年24歲。（取自NFL官方X）

〔體育中心／綜合報導〕NFL今天進入例行賽第10週前傳出遺憾消息，達拉斯牛仔二年級防守邊鋒尼蘭德（Marshawn Kneeland）驚傳自殺身亡，享年24歲。

綜合外媒報導，尼蘭德在美國時間週三晚間10點30分左右，於達拉斯弗里斯科（Frisco）因違反交通規則被警方攔停，然而尼蘭德當下拒絕停車，警方也展開追捕，最終巡警在達拉斯北部收費公路的南向車道上，發現尼蘭德所駕駛的轎車已損毀並遭棄置，並在凌晨1點30分左右藉由警犬與無人機幫助，於附近地區找到尼蘭德，他已因自殺性槍傷身亡。

請繼續往下閱讀...

外媒報導指出，尼蘭德的女友告訴警方，尼蘭德持有武器且具有精神病史，更曾表示要「結束自己的生命（end it all.）」。警方稱，他們在午夜前正在與NFL通話，並得知尼蘭德已經向其家人發出到別訊息。

尼蘭德於2024年選秀會第二輪56順位被牛仔選中，新人年因傷僅出賽11場（1場先發），累積14次擒抱、2次TFL（Tackle For Loss，擒抱後使對手碼數倒退）與3次QB Hits（衝擊四分衛）。本季尼蘭德出賽7場（3場先發），累積1次擒殺與12次擒抱，並在3天前對上亞歷桑納紅雀時，靠著特別組封阻對手棄踢後回攻達陣，也是他生涯首次達陣。

外媒報導，尼蘭德的母親在去年2月18日因病去世，當時尼蘭德正在為2024年選秀新人測試會做準備，他與母親的共同目標就是讓他有朝一日進入NFL。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法