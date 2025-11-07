MLB》前道奇2屆明星成自由身！小熊買斷201轟重砲、續簽11勝右投

透納。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天將40歲老將透納（Justin Turner）買斷，讓他成為自由球員，同時和35歲先發右投瑞伊（Colin Rea）達成1年續約。

透納生涯17年曾效力過金鶯、大都會、道奇、紅襪、藍鳥、水手與小熊等隊，共敲201轟，其中道奇是他表現最好的球隊，9年效力於此的時間內兩度入選明星賽，打擊率為0.296，攻擊指數0.965，2017年國聯冠軍賽曾與泰勒（Chris Taylor）一起獲選系列賽MVP，2020年隨隊拿下世界大賽冠軍。

透納本季在小熊出賽80場，打擊三圍.219/.288/.314，攻擊指數0.602，敲出3轟、18分打點，wRC+為71，fWAR值為+0.3。透納原先擁有1000萬美元球隊選項，小熊花200萬美元買斷，讓他成為自由球員。

35歲先發右投瑞伊則獲得小熊1年605萬美元續約，外加隔年球隊選項，若執行總共能獲得1300萬美元。瑞伊本季在小熊出賽32場有27場先發，159.1局送出127K拿下11勝7敗，防禦率3.95，ERA+為97，fWAR值為1.9。

