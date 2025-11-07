MLB》例行賽沒被大谷翔平敲安還賞他4K！道奇克蕭：可以說嘴一輩子

克蕭生涯例行賽對決大谷翔平沒被敲安，但2022年明星賽時他曾被大谷敲過安打。（資歷照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）在今年退役結束傳奇生涯，近日他在登上《ESPN》前記者派崔克（Dan Patrick）主持的美國播客節目《The Dan Patrick Show》時談到自己從未被大谷翔平敲安，並表示他會以此為傲。

派崔克在訪問克蕭時問道，「你曾對大谷投球過嗎？」克蕭的語氣上揚，並要主持人去查查看數據：「我從來沒有被翔平打過安打，我可以說嘴一輩子。我想大概是10之0或者11之0吧。」克蕭也表示，他沒跟大谷翔平聊過這件事，不知道他會怎麼回應。派崔克後續指出，兩人對戰是11打數0安打，克蕭送出4K。克蕭直言：「感覺很好。」

請繼續往下閱讀...

派崔克追問，因為對戰大谷翔平成績良好，那是否有人會詢問對戰的訣竅？克蕭直言，隊上會有人詢問，但他沒有跟其他球隊的人講，他直言不能對大谷翔平投出那種不快不慢的球：「很不幸，我現在就是投這種速度。」克蕭直言自己如果現在拿這些球對大谷，他沒什麼信心。

不過儘管例行賽克蕭沒被大谷翔平敲過安打，但其實2022年的明星賽，大谷翔平曾對克蕭敲出中外野落地安打，隨後被克蕭給牽制出局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法