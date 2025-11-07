自由電子報
MLB》家人遭紅襪球迷攻擊！來自波士頓的洋基火球新星宣示效忠紐約

2025/11/07 09:55

施利特勒。（資料照）施利特勒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）在今年季後賽一戰成名，外卡面對世仇紅襪繳出8局12K無失分好投，幫助洋基挺進美聯分區系列賽。來自波士頓的他近日再度透露，自己的家人遭到紅襪球迷攻擊，讓他出乎意料之外。

施利特勒來自麻州沃波爾（Walpole），從小是紅襪球迷，如今效力世仇洋基，當時在外卡先發對上紅襪前，施利特勒就遭到紅襪球迷言語挑釁，他則在賽後表示：「對我來說，就是做個沉默的殺手。我來自波士頓，我不喜歡他們說的一些話，我只想確保自己更專注。」

昨天施利特勒在X上發文表示，自己熱愛紐約，也沒有比洋基還讓他更想待的球隊；而他為自己設立高標準與嚴格自我要求，則是他在波士頓長大所學到的藍領精神，對此他引以為傲，「如今在紐約，我也感受到同樣的驕傲，並渴望為那些信任這支球隊的球迷帶來好的成果。」

然而話鋒一轉，施利特勒再度提及外卡對紅襪先發之戰：「任何認識我的人都知道我有多愛波士頓，我知道自己在那場比賽先發時會被如何看待，但沒有想到有老家的人去攻擊我的家人。批評我早已習慣，那不會影響我，只是有點出乎意料。」

施利特勒說道：「我知道自從那場比賽以來，我表達的立場很直接，但我打從心底尊敬波士頓與那支球隊。但世仇就是世仇，而只要我身在紐約，我的忠誠就屬於紐約。」施利特勒最後強調，紐約與波士頓都是他人生的一部分，而他也相當有幸，以與這兩座偉大城市都有連結的球員，持續成長茁壯。

