世界大賽》「搶」下關鍵出局拯救山本由伸與道奇！24歲外野手吐心聲

帕赫斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲外野手帕赫斯（Andy Pages）今年在季後賽打擊表現慘不忍睹，不過他在世界大賽G7代守上陣，於9局下上演美技接殺，幫助道奇續命，帕赫斯近期在節目上受訪，也還原當時心境。

世界大賽9局下道奇藍鳥戰成平手，藍鳥2出局攻占滿壘，克萊門特（Ernie Clement）面對山本由伸敲出中左外野深遠飛球，道奇兩位外野手赫南德茲（Kiké Hernández）與帕赫斯在守備時不慎相撞，所幸帕赫斯把球牢牢接進手套，上演關鍵守備，藍鳥錯失再見安打，與冠軍擦身而過。

回憶當時的念頭，帕赫斯表示：「我知道自己被換上場的理由，所以一旦當球飛過來，我只想著，無論如何都得把它接住。」帕赫斯坦言，當下完全憑著本能，「我甚至不記得自己跑了多遠，只知道腦中只有一定要接到球的想法。當我真的把球接住的瞬間，我只想著太好了，這局結束了。那是很關鍵的場面，真的鬆了一口氣。」

帕赫斯今年在季後賽打擊表現不佳，出賽16場累積51打數僅敲出4支安打，打擊率0.078，在世界大賽G5後也讓出先發地位。不過G7在9局下1出局滿壘時上場代守，最後「搶」下關鍵出局數，成為道奇二連霸重要功臣之一。

這僅是24歲的帕赫斯生涯第2個大聯盟賽季，如今已隨道奇奪下2冠，他坦言：「當然非常開心，能成為這支球隊的一份子，我感到很驕傲，我們完全了許久沒人能辦到的事，我相信接下來在上帝指引下，我們還有更多贏球的機會。」

