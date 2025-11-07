自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》「搶」下關鍵出局拯救山本由伸與道奇！24歲外野手吐心聲

2025/11/07 11:14

帕赫斯。（資料照）帕赫斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲外野手帕赫斯（Andy Pages）今年在季後賽打擊表現慘不忍睹，不過他在世界大賽G7代守上陣，於9局下上演美技接殺，幫助道奇續命，帕赫斯近期在節目上受訪，也還原當時心境。

世界大賽9局下道奇藍鳥戰成平手，藍鳥2出局攻占滿壘，克萊門特（Ernie Clement）面對山本由伸敲出中左外野深遠飛球，道奇兩位外野手赫南德茲（Kiké Hernández）與帕赫斯在守備時不慎相撞，所幸帕赫斯把球牢牢接進手套，上演關鍵守備，藍鳥錯失再見安打，與冠軍擦身而過。

回憶當時的念頭，帕赫斯表示：「我知道自己被換上場的理由，所以一旦當球飛過來，我只想著，無論如何都得把它接住。」帕赫斯坦言，當下完全憑著本能，「我甚至不記得自己跑了多遠，只知道腦中只有一定要接到球的想法。當我真的把球接住的瞬間，我只想著太好了，這局結束了。那是很關鍵的場面，真的鬆了一口氣。」

帕赫斯今年在季後賽打擊表現不佳，出賽16場累積51打數僅敲出4支安打，打擊率0.078，在世界大賽G5後也讓出先發地位。不過G7在9局下1出局滿壘時上場代守，最後「搶」下關鍵出局數，成為道奇二連霸重要功臣之一。

這僅是24歲的帕赫斯生涯第2個大聯盟賽季，如今已隨道奇奪下2冠，他坦言：「當然非常開心，能成為這支球隊的一份子，我感到很驕傲，我們完全了許久沒人能辦到的事，我相信接下來在上帝指引下，我們還有更多贏球的機會。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中