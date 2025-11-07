MiLB》入選秋盟明星賽！台灣火球男林振瑋3局5K無失分 最快球速出爐

林振瑋。（取自Brian Walton X）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀體系的台灣火球男林振瑋，今天在亞利桑那秋季聯盟迎來第5場登板，先發3局飆出5次三振沒有失分。

現年23歲的林振瑋，本季在小聯盟1A、高階1A、2A都有出賽紀錄，整季17場出賽都是先發，拿下0勝2敗，防禦率5.54，50.1局投球送出70K、39BB，被打擊率0.199；林振瑋本季在2A投4場，9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

今天亞利桑那秋盟公布明星賽，林振瑋也入選其中，不過由於今天要先發出賽，因此將不會在明星賽中登板。今天林振瑋先發3局用40球有26顆好球，只被敲出1支安打，投出5次三振與2次保送沒有失分，紀錄上收下秋季聯盟第3勝，防禦率下修至6.57，最快球速96.7英哩（155.6公里）。

Chen-Wei Lin （STL） strikes out Jonny Farmelo on back to back changeups. pic.twitter.com/NW3GYHwhyi — Eric Cross （@EricCrossMLB） November 6, 2025

儘管目前還不確定林振瑋是否能夠入選經典賽台灣大名單中，但先前總教練曾豪駒曾在受訪時表示，很欣賞林振緯，期待看到他在一級國際賽的表現。

林振瑋入選秋盟明星賽。（取自Cardinals Player Development X）

