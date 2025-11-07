自由電子報
MLB》相隔32年闖世界大賽！藍鳥教頭續留討論延長合約、板凳教練離隊

2025/11/07 11:49

施奈德。（資料照，法新社）施奈德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥板凳教練馬丁利（Don Mattingly）宣布新賽季將離開球隊，不過同時球隊也執行總教練施奈德（John Schneider）2026年的合約，將繼續帶領球隊力拚世界大賽冠軍。

馬丁利在2022年球季後加入藍鳥擔任板凳教練，雖然在2024年一度轉換身分成打擊協調員，但季後又重回板凳教練的職位，跟隨施奈德睽違32年後再度前進世界大賽，可惜最終不敵道奇無緣奪冠。

球隊總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示，馬丁利離開的理由是他希望能多花點時間陪伴家人，「他為我們球隊帶來了很重大的影響，會持續留在球隊之中。不過這是在這項運動中我們必須面對的事情，我們得想辦法在失去重要成員的情況下，仍然保持進步。」

今年是施奈德接任教頭後的第3個完整球季，比起去年在例行賽多拿了20場勝利，甚至還幫助藍鳥打到最後一刻，艾特金斯也坦言，已與施奈德討論延長合約的可能，「Schneids太令人不可置信了，他是球團裡思緒最清楚的領導者，這份工作他表現得非常、非常好，能跟他共事感到非常驕傲。」

除此之外艾特金斯也直言，預計藍鳥的教練團不會有再有其他變動，「我們只想嘗試變得更好，我們不會主動裁員或進行重大的人事異動，但我們會盡可能變得更好。」

馬丁利。（資料照，美聯社）馬丁利。（資料照，美聯社）

