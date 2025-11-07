自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

棒球》明年2月軟銀鷹對決WBC台灣隊 王貞治受邀來台

2025/11/07 10:59

王貞治。（官方提供）王貞治。（官方提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕現任日本軟體銀行鷹會長、世界棒球傳奇人物王貞治先生，日前榮獲日本德仁天皇頒授「文化勳章」，以表彰其對日本體壇及文化發展的卓越貢獻，中華棒球協會辜仲諒理事長特別致上誠摯祝賀，並表示，王會長長年致力推動台日棒球交流，對台灣棒球發展貢獻良多。

適逢2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，王貞治會長所屬的軟體銀行鷹隊將於2026年2月來台，並與WBC台灣隊進行熱身賽。辜理事長特別邀請王貞治先生專程來台期間，給予台灣隊指導，王會長欣然允諾，表示：「只要身體狀況許可，非常樂意!」

此外，雙方也敲定屆時將特別安排一場由王貞治先生主講的「棒球講座」，期盼透過王貞治先生豐富的經驗與深厚的棒球智慧，與台灣棒球界分享交流，啟發更多棒球人。

王貞治會長與台灣情誼深厚，過去多次來台參與公益與體育活動。2023年，他更特地受邀出席「2022年亞洲棒球錦標賽」開幕儀式，為台灣首次啟用的臺北大巨蛋擔任開球嘉賓。當時王會長曾表示：「大巨蛋將為台灣棒球帶來質的改變，這是台灣棒球的重要轉捩點，希望選手們更有自信爭取最高榮耀，也讓台灣有機會挑戰世界冠軍。」

事後證明王貞治先生的預言相當準確，2024年世界12強棒球錦標賽，台灣隊於大巨蛋豪取五連勝晉級東京巨蛋，並最終打破日本隊國際賽27連勝紀錄，勇奪第三屆世界12強冠軍，成就台灣史上首座成棒世界冠軍榮耀。

展望2026年世界棒球經典賽，辜理事長表示，期盼中華隊能延續氣勢，與日本隊共同邁向決賽圈，不僅實現王貞治先生的期許，也再次讓世界看見台灣棒球的實力與驕傲。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中