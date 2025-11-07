中職》陳傑憲出新書 揭露游擊守到崩潰「忍不住哭出來」

陳傑憲出新書。（聯經出版提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一7獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》，將在下週三舉行新書發表會，以球員的視角回望職棒生涯與世界棒球12強賽的關鍵時刻。

陳傑憲表示，選擇在此時出版這本書，是因為「這個階段與這段回顧，對台灣棒球、對我個人都很重要」。他希望透過書中內容，讓更多人理解球員在比賽場上、場外面對壓力與凝聚信任的心境。「12強比賽時媒體報導很多，大家看到的都是結果與表現，但很少有人知道，我們在場上是怎麼撐過壓力、怎麼彼此信任、怎麼在關鍵時刻應對。」他說，這本書是以「台灣隊長」的角度，帶領讀者更深入地見證這段歷史。

《突破極限的信念》全書章節以「四個壘包」為結構，象徵陳傑憲棒球人生的起跑、機會、榮耀與歸返。書中回顧陳傑憲從高雄少棒啟蒙、赴日就讀共生高校，到進入職棒後面臨守備低潮與角色轉換的歷程，以誠實筆觸紀錄他如何在壓力下自我調整，最終成為優秀球員與國家隊隊長。

書中收錄許多陳傑憲的真實心境，他在〈連續失誤的陰影〉一章中回憶：「我記得有一場在澄清湖的比賽，我守游擊出現連續失誤，在球場上守到懷疑人生，甚至還忍不住哭出來。」那段時間傳一壘成為他的心魔，陷入嚴重的守備低潮，「我腦中只要一想到『可能會暴傳』，身體的動作就不聽使喚，不但傳球會失準，甚至就真的發生大暴傳。」

即使如此，他仍以「哪裡跌倒就從哪裡站起來」自我勉勵，透過心態轉換重新站上內野。「那時候的一壘手是高國慶學長和買嘉儀學長，他們都給我很多鼓勵：『你就丟過來，我會接住。』內野守備教練許聖杰也給我很多正面的觀念，要放鬆、自然一點。」這些經歷成為陳傑憲職業生涯中重要的學習，也構成了「突破極限」的核心精神。

