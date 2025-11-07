自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳傑憲出新書 揭露游擊守到崩潰「忍不住哭出來」

2025/11/07 11:32

陳傑憲出新書。（聯經出版提供）陳傑憲出新書。（聯經出版提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一7獅隊長陳傑憲推出首部著作《突破極限的信念：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白》，將在下週三舉行新書發表會，以球員的視角回望職棒生涯與世界棒球12強賽的關鍵時刻。

陳傑憲表示，選擇在此時出版這本書，是因為「這個階段與這段回顧，對台灣棒球、對我個人都很重要」。他希望透過書中內容，讓更多人理解球員在比賽場上、場外面對壓力與凝聚信任的心境。「12強比賽時媒體報導很多，大家看到的都是結果與表現，但很少有人知道，我們在場上是怎麼撐過壓力、怎麼彼此信任、怎麼在關鍵時刻應對。」他說，這本書是以「台灣隊長」的角度，帶領讀者更深入地見證這段歷史。

《突破極限的信念》全書章節以「四個壘包」為結構，象徵陳傑憲棒球人生的起跑、機會、榮耀與歸返。書中回顧陳傑憲從高雄少棒啟蒙、赴日就讀共生高校，到進入職棒後面臨守備低潮與角色轉換的歷程，以誠實筆觸紀錄他如何在壓力下自我調整，最終成為優秀球員與國家隊隊長。

書中收錄許多陳傑憲的真實心境，他在〈連續失誤的陰影〉一章中回憶：「我記得有一場在澄清湖的比賽，我守游擊出現連續失誤，在球場上守到懷疑人生，甚至還忍不住哭出來。」那段時間傳一壘成為他的心魔，陷入嚴重的守備低潮，「我腦中只要一想到『可能會暴傳』，身體的動作就不聽使喚，不但傳球會失準，甚至就真的發生大暴傳。」

即使如此，他仍以「哪裡跌倒就從哪裡站起來」自我勉勵，透過心態轉換重新站上內野。「那時候的一壘手是高國慶學長和買嘉儀學長，他們都給我很多鼓勵：『你就丟過來，我會接住。』內野守備教練許聖杰也給我很多正面的觀念，要放鬆、自然一點。」這些經歷成為陳傑憲職業生涯中重要的學習，也構成了「突破極限」的核心精神。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中