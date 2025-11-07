自由電子報
日職》締造紀錄超越大谷翔平！討厭道奇熱的火腿1指再喊話飆170公里

2025/11/07 12:21

火腿監督新庄剛志與達孝太。（資料照，取自火腿官方X）火腿監督新庄剛志與達孝太。（資料照，取自火腿官方X）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿確定將於明年3月27日與軟銀進行開幕戰，21歲火球男達孝太近期受訪也為新賽季設下目標，喊話平均球速要達到100英哩（約160公里）、最速105英哩（約170公里）。

達孝太在2021年選秀會上獲得火腿第1指名，自2022年起職業初登板起全都是先發且拿下7連勝，超越2013年至2014年大谷翔平創下的先發5連勝紀錄，更是日本職棒史上首見紀錄。本季達孝太16場出賽都是先發，107.2局送出94K，防禦率2.09，拿下8勝2敗。

此外，達孝太還在今年大聯盟世界大賽期間表示，自己不挺日本火腿學長大谷翔平效力的道奇，而是支持藍鳥。「很簡單，我真的很不喜歡日本人的『道奇熱』，大家都只看道奇，對於其他球員的名字完全都不知道。」

根據《日刊體育》報導，達孝太在投手教練指導下持續磨練伸卡球，也放眼與軟銀交手的開幕系列戰。根據數據分析，達孝太有望在投球過程中更有效率地旋轉身體，他也喊話：「接下來球速應該還能提升，畢竟旋轉速度就等於球速，我想讓均速達到100英哩、最速105英哩左右。」

達孝太也在秋訓嘗試全新訓練，於牛棚練投50球，並將重點放在平常實戰少用的伸卡球。對於即將在新球季開幕戰再度迎戰軟銀，他也表示：「想緊緊跟上伊藤大海學長的腳步，最後再超越他。」

