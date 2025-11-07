MLB》類似藍鳥超狂新秀！ 專家分析今井達也有望賺得比村神多

今井達也。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今井達也本季有望透過入札制度挑戰大聯盟，《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）將他列在自由市場排名第5名的大物，預測它可以拿到一張均薪2250萬美元，總值6年1.35億美元的合約。

根據日媒《日刊體育》報導，前天表態願意讓高橋光成挑戰大聯盟的西武獅，今天也傳出傾向讓今井達也透過入札制度挑戰大聯盟。

麥克丹尼爾直言，今井達也可能會成為今年獲得最大張合約的外籍球員。對今井達也的預期，麥克丹尼爾認為他比起真正的大聯盟王牌投手，更像是有具風險的2號或3號先發。然而，以今井的年齡，加上他沒有合格報價在身（簽下獲得QO的球員，球隊要付出選秀籤），因此會讓各隊更加願意給他大約。

不過今井達也受到入札制度影響，合約總值可能也會有所下滑（簽他的球團要多給母隊西武獅入札費），因此麥克丹尼爾預期他可以拿到一張均薪超過2200萬美元的合約，再加上付給母隊的入札費，總值約1.57億美元。

麥克丹尼爾提到，今井達也的進步在於大幅降低他的保送率，近4季的BB/9從5.1、4.1、3.6到今年剩下2.5，而5呎11吋的他出手點偏低，能夠創造相較水平的軌跡，是能夠往好球帶高位製造揮棒落空的絕佳條件，且他的球速大約落在93到97英哩，最快能碰到99英哩。

麥克丹尼爾認為，今井達也的速球在日職的揮空率沒有很頂尖，原因是他不常丟好球帶的上緣，但這個問題進大聯盟後應該很好調整。變化球方面，今井有個水準以上的指叉球，但麥克丹尼爾認為他的滑球是更有趣的武器，因為他的滑球並不「滑」，僅有平均左右的手臂側（arm side）位移，跟今年大放異彩的藍鳥菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）類似，因此雖然軌跡不罕見，但仍能產生不錯的效果，特別是搭配指叉球與平均以上的速球，就像耶薩維奇一樣。

目前大聯盟球團對今井達也最大的疑慮在於，他的滑球是否好到能讓他長期立足於大聯盟，本季這顆滑球在日本有著高達45%的揮空率，對手的xwOBA（預期加權上壘率）只有2成12，兩項數據都遠優於大聯盟的滑球水準。

不過今井達也的球路型態，加上特殊的出手機制，以及控球逐漸進步展現的可調整性，讓球團認為是投手可以長期維持跟持續成長的關鍵。最後麥克丹尼爾表示，每支球隊都想要簽下在整張合約有一半時間都落在20多歲的中段輪值球員，因此麥克丹尼爾直言，如果他的預測差了2500萬美元以上，那大概只會是更多，而不是更少。

