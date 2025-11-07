自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》類似藍鳥超狂新秀！ 專家分析今井達也有望賺得比村神多

2025/11/07 12:36

今井達也。（資料照，產經新聞）今井達也。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今井達也本季有望透過入札制度挑戰大聯盟，《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）將他列在自由市場排名第5名的大物，預測它可以拿到一張均薪2250萬美元，總值6年1.35億美元的合約。

根據日媒《日刊體育》報導，前天表態願意讓高橋光成挑戰大聯盟的西武獅，今天也傳出傾向讓今井達也透過入札制度挑戰大聯盟。

麥克丹尼爾直言，今井達也可能會成為今年獲得最大張合約的外籍球員。對今井達也的預期，麥克丹尼爾認為他比起真正的大聯盟王牌投手，更像是有具風險的2號或3號先發。然而，以今井的年齡，加上他沒有合格報價在身（簽下獲得QO的球員，球隊要付出選秀籤），因此會讓各隊更加願意給他大約。

不過今井達也受到入札制度影響，合約總值可能也會有所下滑（簽他的球團要多給母隊西武獅入札費），因此麥克丹尼爾預期他可以拿到一張均薪超過2200萬美元的合約，再加上付給母隊的入札費，總值約1.57億美元。

麥克丹尼爾提到，今井達也的進步在於大幅降低他的保送率，近4季的BB/9從5.1、4.1、3.6到今年剩下2.5，而5呎11吋的他出手點偏低，能夠創造相較水平的軌跡，是能夠往好球帶高位製造揮棒落空的絕佳條件，且他的球速大約落在93到97英哩，最快能碰到99英哩。

麥克丹尼爾認為，今井達也的速球在日職的揮空率沒有很頂尖，原因是他不常丟好球帶的上緣，但這個問題進大聯盟後應該很好調整。變化球方面，今井有個水準以上的指叉球，但麥克丹尼爾認為他的滑球是更有趣的武器，因為他的滑球並不「滑」，僅有平均左右的手臂側（arm side）位移，跟今年大放異彩的藍鳥菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）類似，因此雖然軌跡不罕見，但仍能產生不錯的效果，特別是搭配指叉球與平均以上的速球，就像耶薩維奇一樣。

目前大聯盟球團對今井達也最大的疑慮在於，他的滑球是否好到能讓他長期立足於大聯盟，本季這顆滑球在日本有著高達45%的揮空率，對手的xwOBA（預期加權上壘率）只有2成12，兩項數據都遠優於大聯盟的滑球水準。

不過今井達也的球路型態，加上特殊的出手機制，以及控球逐漸進步展現的可調整性，讓球團認為是投手可以長期維持跟持續成長的關鍵。最後麥克丹尼爾表示，每支球隊都想要簽下在整張合約有一半時間都落在20多歲的中段輪值球員，因此麥克丹尼爾直言，如果他的預測差了2500萬美元以上，那大概只會是更多，而不是更少。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中