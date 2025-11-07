屏東縣運盛大開幕 吸引逾萬人參賽

屏東縣運盛大開幕，縣長周春米到場主持。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天（7日）在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動，本次賽事計有田徑、羽球、游泳及舉重等31項競賽項目，參與人數高達1萬4745人，縣長周春米到場勉勵選手們流下辛苦汗水，換來最棒的成績與榮耀。

縣長周春米主持開幕典禮時表示，縣運是屏東縣最高等級的綜合性賽事，孕育出眾多優秀的運動選手，成果斐然，今年全國中等學校運動會本縣勇奪27金、22銀、32銅，總獎牌數名列全國第7名；全國運動會也創下佳績，摘下14金、10銀、7銅並獲頒監察院長獎，兩項全國性賽會均為非六都之冠，可見屏東縣體育發展的深厚實力與蓬勃成果。

請繼續往下閱讀...

周春米指出，自109年全中運、113年全民運到即將承辦的116年全國運動會，十年內三度承辦全國性大型綜合運動賽會，未來將持續提供選手們優質的軟硬體設施及訓練環境，致力培育優秀及具潛力運動選手，藉以邁向國際舞台發展。

縣運開幕典禮由競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓，郭立陽不僅在世界競速溜冰錦標賽勇奪成人男子200公尺雙人計時賽金牌、寫下台灣第一人紀錄，也在114年全國運個人賽項目摘雙金，激勵在場與會選手挑戰自我極限。縣運各場賽事期程、地點請上「屏東縣體育網」查詢。

屏東縣運盛大舉行，單輪車表演。（記者葉永騫攝）

屏東縣運開幕，運動員宣誓。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法