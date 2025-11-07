自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

屏東縣運盛大開幕 吸引逾萬人參賽

2025/11/07 13:22

屏東縣運盛大開幕，縣長周春米到場主持。（記者葉永騫攝）屏東縣運盛大開幕，縣長周春米到場主持。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕114年第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天（7日）在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動，本次賽事計有田徑、羽球、游泳及舉重等31項競賽項目，參與人數高達1萬4745人，縣長周春米到場勉勵選手們流下辛苦汗水，換來最棒的成績與榮耀。

縣長周春米主持開幕典禮時表示，縣運是屏東縣最高等級的綜合性賽事，孕育出眾多優秀的運動選手，成果斐然，今年全國中等學校運動會本縣勇奪27金、22銀、32銅，總獎牌數名列全國第7名；全國運動會也創下佳績，摘下14金、10銀、7銅並獲頒監察院長獎，兩項全國性賽會均為非六都之冠，可見屏東縣體育發展的深厚實力與蓬勃成果。

周春米指出，自109年全中運、113年全民運到即將承辦的116年全國運動會，十年內三度承辦全國性大型綜合運動賽會，未來將持續提供選手們優質的軟硬體設施及訓練環境，致力培育優秀及具潛力運動選手，藉以邁向國際舞台發展。

縣運開幕典禮由競速溜冰「最速男」郭立陽代表運動員宣誓，郭立陽不僅在世界競速溜冰錦標賽勇奪成人男子200公尺雙人計時賽金牌、寫下台灣第一人紀錄，也在114年全國運個人賽項目摘雙金，激勵在場與會選手挑戰自我極限。縣運各場賽事期程、地點請上「屏東縣體育網」查詢。

屏東縣運盛大舉行，單輪車表演。（記者葉永騫攝）屏東縣運盛大舉行，單輪車表演。（記者葉永騫攝）

屏東縣運開幕，運動員宣誓。（記者葉永騫攝）屏東縣運開幕，運動員宣誓。（記者葉永騫攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中