自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》史上第2位女性領隊 陳昭如吐露心聲「挑戰性非常大！」

2025/11/07 13:19

陳昭如。（資料照，記者田裕華攝）陳昭如。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將人事大地震，昨宣布富邦育樂總經理陳昭如兼任悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，陳昭如成為中職史上第2位女性領隊，第1人則是前兄弟象領隊洪芸鈴，陳昭如坦言，「挑戰性非常大！」

陳昭如解釋，她的身分仍是富邦育樂總經理，只是身兼富邦悍將領隊，富邦育樂旗下有職業棒球隊（富邦悍將）、職業籃球隊（富邦勇士）、演藝事業三大部門，同時她也負責富邦運動場館的營運管理。

陳昭如與林威助之間的分工，簡而言之，她解釋，林威助負責棒球事務營運（Baseball Operations），她掌管預算，帶領行政團隊，負責後勤支援，全力做林威助的後盾。

林華韋擔任悍將領隊4年，在這波人事異動轉任顧問，陳昭如跳上第一線接任領隊，成為繼蔡承儒、林華韋之後悍將第3任領隊，由於富邦集團進軍中職9年1冠難求，新官上任可謂任重道遠，昨她接受本報記者採訪，花了半小時暢談球團願景。

陳昭如透露，今年季後悍將持續出資讓球員赴美國、日本訓練，在稻江的二軍基地受風災影響毀損嚴重，球團花很多錢整修基地，同時提供二軍選手良好的住宿品質，也聘請營養師打理選手的餐食，讓他們吃得健康、安心。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中