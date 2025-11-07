中職》史上第2位女性領隊 陳昭如吐露心聲「挑戰性非常大！」

陳昭如。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將人事大地震，昨宣布富邦育樂總經理陳昭如兼任悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，陳昭如成為中職史上第2位女性領隊，第1人則是前兄弟象領隊洪芸鈴，陳昭如坦言，「挑戰性非常大！」

陳昭如解釋，她的身分仍是富邦育樂總經理，只是身兼富邦悍將領隊，富邦育樂旗下有職業棒球隊（富邦悍將）、職業籃球隊（富邦勇士）、演藝事業三大部門，同時她也負責富邦運動場館的營運管理。

陳昭如與林威助之間的分工，簡而言之，她解釋，林威助負責棒球事務營運（Baseball Operations），她掌管預算，帶領行政團隊，負責後勤支援，全力做林威助的後盾。

林華韋擔任悍將領隊4年，在這波人事異動轉任顧問，陳昭如跳上第一線接任領隊，成為繼蔡承儒、林華韋之後悍將第3任領隊，由於富邦集團進軍中職9年1冠難求，新官上任可謂任重道遠，昨她接受本報記者採訪，花了半小時暢談球團願景。

陳昭如透露，今年季後悍將持續出資讓球員赴美國、日本訓練，在稻江的二軍基地受風災影響毀損嚴重，球團花很多錢整修基地，同時提供二軍選手良好的住宿品質，也聘請營養師打理選手的餐食，讓他們吃得健康、安心。

