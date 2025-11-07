自由電子報
NBA》太陽格林首秀狂飆29分奪勝！快艇畢爾重返老東家被噓爆只拿5分

2025/11/07 13:50

太陽格林首秀狂飆29分。（路透）太陽格林首秀狂飆29分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天在主場迎接新同學格林（Jalen Green）首秀，他砍下29分是全場最高，幫助太陽以115：102擊敗兩大主將雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）都不在的快艇。

在季末透過交易從火箭轉戰太陽的前榜眼格林，開季因為右腿拉傷缺席球隊前8場比賽，今天僅打22分59秒，就出手20球進10球，三分13投6中，猛灌全場最高29分外帶3籃板3助攻2抄截。

太陽替補艾倫（Grayson Allen）今天抱病上陣拿下18分，先發中鋒威廉斯（Mark Williams）13分10籃板，布克（Devin Booker）拿下全場次高24分外帶6籃板7助攻3抄截，歐尼爾（Royce O'Neale）砍下17分，其中有11分是在第三節拿下，幫助太陽在第三節打出40：23攻勢奠定勝基。

布克拿下24分。（路透）布克拿下24分。（路透）

本場快艇球星哈登因為私人因素缺陣，雷納德則是因為右腳踝扭傷沒有打，陣中主力中鋒祖巴克（Ivica Zubac）獨挑大樑，拿下23分11籃板，但依舊無法阻止球隊吞下3連敗。

值得一提的是，上個賽季效力太陽的明星後衛畢爾（Bradley Beal），今天重返老東家受到噓聲對待，賽前介紹跟一拿到球就被狂噓，畢爾也未能用表現回應，全場14投2中，只拿到5分1籃板1助攻。

格林賽後受訪時表示，「我覺得我們的進攻空間很大。這讓我們可以投很多的三分球，並且讓我們的節奏可以打很快。」今天太陽全場共在外線出手49次、進19顆，比快艇在外線多出手了18次、多進9顆。

