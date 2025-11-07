全中錦田徑》美少女林沛萱女子七項全能摘金 更取得U20亞錦賽門票

東泰高中美少女林沛萱（中）以5063分摘下女子七項全能金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕原本對達標亞洲U20田徑錦標賽女子七項全能不抱任何期待，東泰高中美少女林沛萱今天在800公尺跑出2分36秒77後，獲得610分，最後以總分5063分摘金，超越亞青參賽標準5052分，不可思議完成達標任務。

首日比完100公尺跨欄、跳高、鉛球、200公尺，林沛萱表現都不理想，尤其最擅長的跳高，起跳1公尺65卻第3跳才過關，讓她心情大受影響。她透露，賽前原本想拚世青達標，但首日比完就不期待了，因為連達標亞青都有困難。

林沛萱今天在跳遠、標槍比完後，分數為4453分，她評估在800公尺至少要跑到2分37秒才有辦法達標亞青。林沛萱坦言，按照近期狀態，要跑到2分37秒內其實很困難，蠻意外自己能做到，至少有先達標亞青。

教練陳鴻傑指出，第一天比完就少約300分，不僅不可能達標世青，連跨過亞青參賽標準都有困難，想不到愛徒還是驚險達標，也直呼太不可思議了！

林沛萱還是很開心能憑自己能力達到亞青參賽標準，在生涯最後一場全中錦也就沒有留下遺憾，她下一步想努力跨過世界U20田徑錦標賽的參賽門檻5349分。她表示，不是沒有機會達標世青，但每項都必須正常發揮，「我也要先克服緊張，每次比賽真的都太容易緊張了。」

