NBA金塊戰勇士、亞洲職棒交流賽桃猿對決金鷲 今日賽事預告與轉播

NBA今天有兩場轉播，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率領馬刺，強碰近期5連勝、杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭；MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，將在主場迎戰勇士。而勇士近4戰吞3敗，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）近期因病缺陣，今天確定不會上場。

亞洲職棒交流賽，中職樂天桃猿將碰上日職樂天金鷲，桃猿將派出林子崴，對上金鷲投手大内誠弥。金鷲陣中的旅日好手宋家豪、蕭齊、陽柏翔有望同場登板亮相。

TPBL方面，國王將在主場面對攻城獅，雲豹將面對戰神。PLG方面，勇士將在主場面對獵鷹。敬請鎖定轉播。此外，東亞超級聯賽，領航猿將碰上馬尼拉電氣。

超級300系列南韓羽球大師賽，挺進女單4強的台灣一姊邱品蒨，今天要力拚決賽門票。

另外還有F1巴西站排位賽、WTA年終賽。敬請鎖定轉播。

NBA

08：30 火箭 VS 馬刺

11：30 勇士 VS 金塊

轉播：緯來體育

南韓大師賽

10：00 四強（上）

14：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

ISU花式滑冰大獎賽 日本站

11：00 冰舞長曲

13：00 雙人長曲

15：30 男子長曲

18：30 女子長曲

轉播：愛爾達體育1台

亞洲職棒交流賽

17：00 樂天金鷲 VS 樂天桃猿

轉播：DAZN 2

TPBL

14：30 攻城獅 VS 國王 MOMO TV、YouTube

17：00 夢想家 VS 特攻 緯來精采、民視第一台、YouTube

PLG

17：00 獵鷹 VS 勇士 MOMO TV、YouTube

東亞超級聯賽

18：00 馬尼拉電氣VS桃園璞園領航猿

轉播：緯來體育

WTT冠軍賽 法蘭克福站

19：00 單打八強

轉播：愛爾達體育3台

英超

20：20 托特納姆熱刺 VS 曼聯 第11輪

22：50 艾佛頓 VS 富勒姆 第11輪

轉播：愛爾達體育1台

WTA年終賽

21：00 決賽

轉播：博斯運動一台

F1世界一級方程式賽車 巴西站

21：45 衝刺賽

（台灣時間11月9日凌晨）01：45 排位賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

