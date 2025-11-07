MLB》直言道奇奪冠是花錢買的！ 前NFL球星：這就是為何棒球很糟

道奇達成二連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇在世界大賽血戰7場擊敗多倫多藍鳥，道奇奪冠達成21世紀首支二連霸球隊。美式足球NFL的前費城老鷹傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce），他近日在播客節目「New Heights podcast」中直言，道奇這座世界大賽冠軍是買來的，「這就是為何棒球爛透的原因。」

「New Heights podcast」是由NFL堪薩斯酋長明星T.凱爾西（Travis Kelce）、J.凱爾西主持的節目。T.凱爾西正是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的男友。

T.凱爾西讚賞今年的世界大賽，「那是棒球史上最酷的7戰。雙方你來我往。」不過，身為哥哥的J.凱爾西卻說，「所以你是說我應該為一支加拿大球隊，還是一支筆所有人花更多錢的球隊感到興奮？誰XX的在乎阿！」

「最花錢的球隊贏得世界大賽，大家早就知道他們會贏球，這有什麼好興奮的？」J.凱爾西認為，「賽季前大家都知道會這樣，我只是在這之前看了一堆毫無意義的破事，然後這事就發生了。所以，沒錯，棒球別想獲得我的認可。這就是為何棒球爛透的原因。」

「世界大賽冠軍就是花錢買的，這是世界上最愚蠢的事情。」J.凱爾西說。

“Baseball sucks. You just buy World Series championships. It’s the dumbest thing in the world." -Jason Kelce pic.twitter.com/viC5r8u3CK — Jomboy Media （@JomboyMedia） November 6, 2025

