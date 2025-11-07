三太子盃》亞運金牌西岡良仁贏得日本內戰 冠軍差最後2步

西岡良仁晉級三太子盃4強。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台灣華國三太子男網挑戰賽上演「日本內戰」，第2種子西岡良仁歷經3盤激鬥，終挾6：2、5：7、6：4力退澳洲轉籍日本的難纏同胞對手桑提蘭（Akira Santillan），單打4強門票到手。

「我這次來台灣目標就是冠軍！」西岡良仁2023年6月世界排名最佳曾達24，今年2月起飽受肘傷和背傷所苦，陷入低潮職業排行也跌出百大關卡，30歲的他期許季末找回健康狀態谷底反彈，「我跟桑提蘭從青少年時期就認識，雖然目前他的排行不高，其實擁有百大實力。剛開賽我有點緊張，第2盤他打的不可思議，慶幸能夠在決勝盤關鍵破發勝出。」週六西岡良仁將與澳洲第5種子麥凱布（James McCabe）爭奪冠軍戰門票。

左手持拍的西岡良仁，身高僅170公分，2014年仁川亞運爆冷打敗「台灣一哥」盧彥勳勇奪金牌，2023年也接連勇闖澳洲、法國公開賽男單16強，以小搏大的他透露：「18歲時教練並不看好我可以進Top100，當時我很生氣，但要相信自己可以成為頂尖球員，所以不斷苦練提升實力，想辦法突破身高限制，這才是最重要的。」

