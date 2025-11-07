自由電子報
MLB》旅美首年隨道奇奪冠 金慧成返韓卻遇男子舉布條「討債」

2025/11/07 21:23

金慧成。（資料照，法新社）金慧成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽擊敗藍鳥，寫下21世紀以來第一支連霸球隊，讓旅美首年的南韓好手金慧成拿到冠軍。金慧成昨天回到南韓受訪時，遇到一名男子「討債」、聲稱要金慧成償還他父親欠下約1億韓元（約新台幣234萬元）的債務。

韓媒《中央日報》報導，金慧成是第一位奪得世界大賽冠軍的南韓野手，他在當地時間週四回到南韓。金慧成在機場受訪時，迎接他的除了球迷們的祝賀和掌聲外，還有一位長期向金慧成「討債」的球迷。

這名男子當時高舉著標語，上面寫著「父親破產的時候，他竟然進入道奇隊。」而被打斷受訪的金慧成則說，「他總是這樣...如果有人能阻止他，我很樂意繼續受訪。」金慧成當下要求現場保全把這位男子帶走。

這名男子被稱為是「金先生」，自2018年以來，他一直在追著金慧成，聲稱要金慧成償還他的父親欠下的1億韓元債務。該名男子曾在金慧成的比賽中舉布條，「叫你父親還金先生的錢。」

金慧成的律師團隊已經多次以誹謗罪控告該名男子，導致這名男子遭到罰款。然而，這名男子仍持續「討債」，還製作一個布條寫著「父親欠債不還，兒子提告，這家人萬歲」的標語。

《中央日報》提到，根據南韓當地法律，子女沒有義務償還父母生前所欠的債務。

金慧成今年季前以「3+2年」最高總額2200萬美元的合約加盟道奇，本季例行賽出賽71場，交出3轟、17分打點，打擊率2成80，跑出13次盜壘成功。金慧成在季後賽主要以代跑和防守為主。

