體育 棒球 MLB

MLB》大谷妻真美子也是ARMY！？ 背包一小物引熱議

2025/11/07 18:18

大谷翔平妻子真美子的背包上疑似出現V設計的週邊吊飾。（取自網路）大谷翔平妻子真美子的背包上疑似出現V設計的週邊吊飾。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平日前帶妻子真美子參與道奇二連霸活動，除了在封王慶功巴士上的甜蜜互動引發關注，就連真美子仍在使用舊款iPhone手機都引起討論，現在又有日本媒體從球迷拍攝到的影片中，發現她背包上疑似掛著南韓天團BTS成員V的週邊吊飾，推測她也是ARMY（BTS的粉絲代號）一員。

大谷翔平和前日本女籃國手田中真美子在去年2月宣布結婚，今年4月則迎來第1個女兒，兩人不但外型登對，連兩年在慶功巴士上放閃也受到討論，尤其今年還有球迷高舉「大谷娶我媽」的海報，逗得小兩口開懷大笑，真美子還作勢遮住大谷的眼睛不讓他看，都成為球迷熱議話題。

儘管大谷身價不凡，真美子至今仍使用iPhone13手機在幫他拍照的畫面曝光後，也讓她的好感度持續上升，如今日媒又從球迷拍攝的影片中發現，真美子背的白色背包上掛著紅色心型的玩偶吊飾，推測是由BTS成員V金泰亨所設計的角色「TATA」。日本《News Post Seven》還引用熟識真美子的大學時期朋友的話，「真美子原本就喜歡 BTS，她愛聽音樂，印象中她會聽迪士尼的歌，也喜歡 TWICE和BTS等 K－POP。看到這次的影片，我才想起來這件事，她大概是比誰都開心看到老公和 V 合照的人吧（笑）。」

大谷在今年8月才和到道奇球場開球的V留下合影，因此這次在社群也出現球迷寫下「難道是V送給她的嗎？」、「想到真美子也在為防彈加油就覺得開心」等留言。

