TPBL》你信不信！攻城獅場邊席售票成長率30％ 目前票價1500元

2025/11/07 19:12

Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀。（攻城獅提供）Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅將於11月15日至11月16日展開新賽季主場開幕戰，今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援團設計到形象片內容全面升級，盼能以更自在、更熱血、更貼近球迷的主場體驗，讓獅紫軍再次相信攻城獅與新竹這座城市始終並肩同行。

本季攻城獅自推出東西側場邊席浮動票價制後，上半季東西側場邊席售票成長率達30％，由於目前戰績為1勝2敗，單張票價為每張1,500元。

本季攻城獅應援團陣容再升級，由三位團長 York、小螞蟻、伊恩領軍，攜手Muse Girls 帶來更有張力的主場氣氛，不僅場邊活力滿滿，更將深入二樓席次與球迷互動。另外，年度戰歌〈你信不信〉將於開幕戰同步登場，由金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱製作與演唱。此次以拉丁節奏融合歐洲足球應援旋律，設計重點放在「讓球迷能一起哼唱」，期望在每一場主場賽事中，獅紫軍都能以整齊的吼聲回應球隊，讓場內應援張力更上一層樓。葛西瓦也將於11月15日開幕戰現場開唱，為攻城獅揭開新賽季主場序幕。

攻城獅將於開幕戰賽前首播年度形象片，影片從球隊創立以來那句「這座城市需要一支球隊」，延伸至今日「這球隊需要這座城市」，透過攻城獅球員走訪新竹縣市的真實畫面，詮釋球隊與土地間的連結與感動。此外，兩位韓籍Muse Girls成員鄭熙靜與李藝斌也將首次登上攻城獅主場舞台。鄭熙靜與李藝斌都提到，「能和Muse Girls一起在主場跳舞、與球迷互動，是我們來台後最期待的一刻！」

此外，球團也推出全新「i人獨享席」，專為喜愛一人靜靜看球的獅紫軍設計，位於東側2F區域，採梅花座配置且保證不被導播拍攝，還可至球迷服務處兌換指定飲品，打造內向球迷的安心專區。

金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱攻城獅戰歌〈你信不信〉製作與演唱。（攻城獅提供）金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱攻城獅戰歌〈你信不信〉製作與演唱。（攻城獅提供）

攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖 截至11月7日。（攻城獅提供）攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖 截至11月7日。（攻城獅提供）

攻城獅球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作 推出全新「Yogibo包廂」。（攻城獅提供）攻城獅球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作 推出全新「Yogibo包廂」。（攻城獅提供）

攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟。（攻城獅提供）攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟。（攻城獅提供）

