三太子盃》香港一哥黃澤林勇闖4強 納達爾學院受訓獲益良多

2025/11/07 19:15

香港網球選手黃澤林。（記者陳志曲攝）香港網球選手黃澤林。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「香港一哥」黃澤林在2025年台灣華國三太子男網挑戰賽強勢出擊，6：4、6：4擊退法國對手詹維埃（Maxime Janvier），3連勝挺進單打4強，樂得他賽後又要大啖寶島美食慶功，並透露在馬略卡島納達爾學院訓練獲益良多

「我覺得這次比賽首輪最難了，因為直接從首爾趕過來身心俱疲，幸好第1輪撐住，之後慢慢調整，臨場狀態和發揮也越來越好。」黃澤林面對詹維埃全場沒被逼出被破發點，兩盤各破1局，僅花64分鐘速戰速決，自認從2021年經紀公司IMG安排到納達爾學院訓練迄今，成為不斷突破成長的關鍵，今年美國公開賽爆冷勇闖男單32強，更讓他信心大增，「學習到很多，原本以為傳奇球星納達爾（Rafael Nadal）很嚴肅，但互動幾次也問了許多問題，發現其實他人真的很好。」

再度訪台參賽，朋友又帶去夜市品嚐小吃，讓熱愛美食的黃澤林大飽口福，「打職業賽很孤獨，跟著本地人去吃就對了，昨天到南機場夜市享用涼麵和魯肉飯，台灣口味跟香港很接近，吃的很爽！」週六對決澳洲頭號種子達克沃思（James Duckworth），香港一哥也期待甜蜜復仇，一吐對戰2連敗悶氣。

香港網球選手黃澤林。（記者陳志曲攝）香港網球選手黃澤林。（記者陳志曲攝）

