體育 網球

三太子盃》謝政鵬男雙惜敗無緣爭冠 4強賽後批評誤判太多

2025/11/07 19:44

謝政鵬（右）與桑提蘭抗議判決。（記者陳志曲攝）謝政鵬（右）與桑提蘭抗議判決。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台灣華國三太子男網挑戰賽外籍軍團來勢洶洶，「A鵬」謝政鵬與日本好友桑提蘭今日歷經激戰，仍以6：7（2：7）、4：6惜敗給日本第4種子勁敵渡邊聖太／上杉海斗，地主台將4強止步無緣冠軍戰。

謝政鵬／桑提蘭連闖兩關挺進雙打4強，已是本屆倖存的最後東道主希望，只是面對速度一流、鬥志頑強的渡邊聖太／上杉海斗，左右開弓的「台日聯軍」非受迫失誤偏高，加上雙方拉鋸時多次關鍵分未能拿下，臨場心態頗受影響，苦苦追趕不成，直落2抱憾吞敗。賽後「A鵬」不滿批評：「沒有那些誤判應該是贏的吧？至少4球有爭議，不知道主審怎麼判的。」從澳洲轉籍日本的桑提蘭則直言，幾次改判確實導致氣勢頓挫，自己連日單、雙打2連戰也相當疲累，「大家都痛恨輸球，只能說我們今天比較不走運。」

34歲的謝政鵬即將於本月中旬結婚，原本宣告打進雙打冠軍戰時，要在台北市網球中心當眾向女友求婚展現誠意，如今雖然事與願違，曾於2016年三太子盃奪冠的「A鵬」強調：「我還是會求婚啦，只是這次無法和她分享贏球榮耀，感覺相當可惜。」

謝政鵬（右）與桑提蘭抗議判決。（記者陳志曲攝）謝政鵬（右）與桑提蘭抗議判決。（記者陳志曲攝）

謝政鵬（右）與桑提蘭。（記者陳志曲攝）謝政鵬（右）與桑提蘭。（記者陳志曲攝）

謝政鵬（右）與桑提蘭。（記者陳志曲攝）謝政鵬（右）與桑提蘭。（記者陳志曲攝）

本場比賽主審。（記者陳志曲攝）本場比賽主審。（記者陳志曲攝）

