體育 棒球 其它

棒球》曾是南韓隊國手 KT巫師教頭李強喆笑：「對台灣，我投得最好！」

2025/11/07 19:59

KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕KT巫師總教練李強喆在大學時期曾是韓國國家隊主力投手，在國際賽與台灣隊有多次交手經驗，對黃平洋、郭李建夫等台灣隊主戰投手仍有印象，得知曾是國家隊隊友的朴東熙當年在台灣的知名度很高，他笑說：「對台灣，我投得最好！」

李強喆曾代表韓國參加1986年世界盃、1987年洲際盃與亞錦賽、1988年世界盃與奧運，1986年曾隨韓國隊來台參加國際棒球邀請賽，他表示，第1次來台灣比賽去過高雄、台北，進職棒後與球隊來台訓練主要也是高雄，這次交流賽是他第1次來桃園，感覺很好。

李強喆指出，自己選手時期對台灣其實投得不錯，覺得台灣棒球整體表現比韓國好，但韓國棒球慢慢在發展，現在看來兩邊實力比較接近，台灣與韓國還有得拚，「我們有輸過台灣，台灣隊的打擊很優秀，投手這幾年的表現也愈來愈好。」

李強喆對當年的台灣隊國手仍有印象，譬如黃平洋、呂明賜、身材高大卻是低肩側投的林琨瑋，印象最深刻的是（1992年）奧運後加盟日職的郭李建夫，得知當年韓國隊在台灣最有名的投手是「國寶」宣銅烈、同期的朴東熙，不禁認真地笑說：「對台灣，我投得最好！」

KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）

