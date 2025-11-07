自由電子報
體育 棒球 日職

日職》旅日首年遇到以前沒碰過的問題 蕭齊很感謝投手教練青山浩二

2025/11/07 20:43

樂天金鷲蕭齊。（桃園市政府提供）樂天金鷲蕭齊。（桃園市政府提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕蕭齊去年11月以育成選手合約加盟樂天金鷲，今年隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，他表示，能回來台灣比賽的心情緊張多於興奮，很久沒在這麼多球迷面前比賽，很期待這2場能有機會上場，旅日第1年最感謝投手教練青山浩二。

蕭齊今年一整年都在二軍調整，直到10月才在鳳凰聯盟登板，他表示，因為529天沒有比賽，原本以為會很緊張、很感動，等到上場卻沒有太多情緒，只專注在如何解決打者，讓他有職棒球員的感覺，反而是賽後集合教練叫他講話，他講到眼眶泛淚。

蕭齊指出，赴日前就讀穀保家商時期，遇到狀況都是總教練周宗志幫助他，在樂天很幸運遇到青山浩二，「剛到日本需要一段時間調整，有時遇到狀況很低落，青山教練只要在球隊，就會陪我傳接球，還去學中文跟我溝通，我丟不好，他會跟我說沒事、抬頭挺胸、不要哭，讓我很感動，他是我在日本的周教練。」

樂天今年開季有宋家豪、王彥程、陽柏翔、蕭齊4位台灣球員，蕭齊表示，剛好宋家豪因為開刀在二軍復健，他很幸運能跟在大學長旁邊，「他很溫暖，雖然他也有自己的事要做，還是撥出很多時間出來幫助我，我從他身上獲得很多，不只球技方面，有時候是心理。」

蕭齊認為，旅日第1年遇到很多以前沒碰過的困難與問題，也看到每個人都有比他更突出的地方，加上文化、語言很多東西不同必須適應，難免會有孤獨感，目前在隊內與隊友、教練用日文夾雜英文溝通沒有太大問題，但日常的日文對話還要再加強。

