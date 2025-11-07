自由電子報
體育 棒球 日職

棒球》KT巫師教頭李強喆大有來頭 前富邦超強洋投的貴人

2025/11/07 21:08

韓職KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）韓職KT巫師總教練李強喆。（桃園市政府提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕59歲的李強喆是韓職KT巫師總教練，此行率隊來台進行3國職棒交流賽，他也是前富邦悍將超強洋投索沙生命中的貴人，索沙特別感謝李強喆教他投指叉球，徹底改他的變棒球人生。

2019年索沙效力富邦悍將，當時他接受採訪時曾透露，2012年效力韓職起亞虎，當時投手教練正是李強喆，「指叉球是李教練教我的，他是我棒球生涯最重要的貴人。」

索沙表示，當年李強喆教他丟指叉球，衍生4種握法和投法，包括均速140公里左右的快速指叉球、下墜幅度驚人的「大叉」和中指、食指不同扣法並往打者內外角掉的指叉，後來成為他在場上的生存利器。

索沙效力富邦悍將3個球季，先發43場戰績24勝7敗、防禦率2.78，平均每場先發可以吃下6.2局，壓制力和吃局數能力都相當驚人。

2012年球季結束李強喆離開起亞虎，隔年先到英雄隊當教練，2017年再到斗山雄當教練，2019年執教KT巫師至今，並於2021年領軍勇奪韓職總冠軍。

李強喆曾代表南韓征戰1986年世界盃、1987年洲際盃與亞錦賽、1988年世界盃與奧運、2003年亞錦賽，2023年經典賽他擔任南韓教頭，採下勾投球的他，韓職生涯豪取152勝、防禦率3.29。

