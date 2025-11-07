自由電子報
TPBL》馬建豪17分領軍 夢想家擋住特攻反撲收下2連勝

2025/11/07 21:37

夢想家馬建豪。（TPBL提供）夢想家馬建豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新北中信特攻，馬建豪攻下全隊最高17分，高柏鎧15分、14籃板，以92：87擋住對手末節反撲，以92：87收下2連勝。

夢想家開賽就拉出12：3攻勢，帶著30：22領先進入次節，第二節靠馬建豪和霍爾曼在外線開火維持優勢，打完上半場握有54：42領先，團隊雖然沒有人得分超過雙位數但多點開花，共有9人有分數進帳，盧冠良拿下全隊最高9分，特攻以馬可14分最佳。

上半場拿下4分的蔣淯安易籃後加入開火行列，夢想家再以15：6攻勢擴大領先，一度將分差擴大至21分，不過特攻緊咬比分，在末節開始前追到61：73。

特攻決勝節持續反撲，以一波13：4小高潮將差距縮小至3分差，夢想家先靠高柏鎧高難度的空中接力得分止血，接著馬建豪和林俊吉輪流得手，再助隊將差距擴大至雙位數，不過阿巴西、內馬的連續三分球，又讓特攻在最後31秒追到只剩3分差，但接下來湯普金斯2罰俱中，夢想家終場以5分差收下勝利。

馬建豪此役替補上陣拿下全隊最高17分，另有7籃板，高柏鎧15分、14籃板，蔣淯安13分，林俊吉進帳11分，特攻以內馬22分最佳，阿巴西攻下19分、3籃板、5助攻、3抄截。

夢想家林俊吉（中）。（TPBL提供）夢想家林俊吉（中）。（TPBL提供）

夢想家主帥簡浩（中）。（TPBL提供）夢想家主帥簡浩（中）。（TPBL提供）

阿巴西。（TPBL提供）阿巴西。（TPBL提供）

