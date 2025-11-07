自由電子報
中職》高塩將樹的勵志「薪」佳話！蘇泰安以他的故事期許8小獅

2025/11/07 21:46

統一獅領隊蘇泰安（中）在今天秋訓結束後勉勵8名新秀。（統一獅提供）統一獅領隊蘇泰安（中）在今天秋訓結束後勉勵8名新秀。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天秋訓結束，領隊蘇泰安特別招集今年選進的8名新人予以勉勵，並分享包括今年中繼王高塩將樹、成功旅外的古林睿煬，以及可望旅外的林安可等成功範例，告訴他們不管順位高低，只要努力就能發光，而蘇泰安也透露高塩明年的薪資已經快談妥，將從原本一軍月薪10萬呈2倍以上成長。

在今天秋訓結束後，蘇泰安特別召集農場主管潘俊榮、國際事務暨票務經理陳淵源，和今年球隊第1指名曾偉喆在內8位新人，共同在會議室內進行簡單會談。這個會議室就是今年選秀之前，蘇泰安和兩位主管及教練團歷經多次開會，才順利在選秀會上1位1位將他們選進獅隊的地方，「我選擇在這裡找這些新人來談，就是要告訴他們能夠被選進來的選手，都是球探長期觀察，並經過大家多次沙盤推演，才千挑萬選來的好手，一定要秉持統一『誠實苦幹』的價值觀，努力創造自身的價值。」

蘇泰安以去年第3次參加中職選秀才被獅隊以第6輪選進的高塩為例，表示他就是努力創造出自身價值的最佳範例之一，他雖然歷經兩次選秀失利，但今年51場出賽繳出25次中繼成功，成為幫助獅隊今年拿到上半季冠軍的一大功臣。高塩今年在一軍月薪10萬，上半季封王賽後就有球迷高喊幫他「加薪」，而蘇泰安透露雙方在明年薪資上已差不多達成共識。

其實不光是高塩，蘇泰安也以多名獅隊球員的成功例子勉勵新秀，表示像古林在2019年選秀被獅隊選進，去年季後就能成功行使旅外自由球員權利旅日，今年的林安可也有機會比照相同模式旅外發展，而陳傑憲更拚出中職史上最大張的10年2億合約，「不管選秀順位高低，只要努力就會有成果。」蘇泰安同時也提醒球員必須做好生活管理，除了要提升球技，也不能夠忽視品德，才能在職棒舞台發光發熱。

