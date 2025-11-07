羽球》永遠的球后！戴資穎「震撼彈」正式宣布退休

戴資穎。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕戴資穎今天在臉書正式宣布退役！

戴資穎表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場，替我加油！」

請繼續往下閱讀...

戴資穎坦言，去年對她而言來深受打擊，「在巴黎奧運我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」

戴資穎在去年奧運後，雖然還是努力與傷共存，但最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，她坦言，「沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」

戴資穎今年已經先後左腳、右腳都進行手術，也進行漫長復健，她感謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，以及周文毅醫師的神手，讓她的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。

最後，戴資穎表示，「退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

戴資穎。（資料照，記者陳志曲攝）

戴資穎。（資料照，記者陳志曲攝）

戴資穎。（資料照，記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法