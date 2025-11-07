自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

人物側寫》戴資穎當214週球后 拿下無數冠軍成台灣驕傲

2025/11/07 22:22

戴資穎。（資料照，法新社）戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎從15歲就開始征戰國際羽壇，也曾經在世界球后位置待了214週，如今卻因為傷勢關係決定高掛球拍，令不少球迷難過。

戴資穎在國小六年級就拿到甲組選手資格，並在15歲開始由父親戴楠凱陪伴出國開始征戰國際賽，小戴也很爭氣於2011年以17歲之齡奪美國黃金大獎賽冠軍，再來則是2014年成為台灣首位年終賽冠軍得主。

戴資穎憑藉變化多端打法，開始在國際舞台站穩腳步，她2016年11月於香港公開賽奪冠後，成為台灣首位世界球后，小戴從這年開始迎接生涯巔峰，在2017年全英公開賽、亞錦賽都封后，更締造27連勝超狂紀錄，加上她放棄世錦賽，決定留在台灣打台北世大運並順利摘金，也讓她的人氣水漲船高。

戴資穎2018年拿下雅加達亞運女單金牌，以及2021年東京奧運、世界錦標賽銀牌，還有2022世錦賽銅牌，同時也締造214週蟬聯球後的紀錄，小戴的每場比賽都讓不少球迷津津樂道。

戴資穎在2023年年終賽上演超級大逆轉打敗安洗瑩，最後也拿下冠軍，以及2024年印度公開賽封后，只是這座冠軍成為她生涯最後一冠，小戴因長年征戰累積不少傷勢，雙膝都在今年進行手術，如今她勇敢做出退休的決定。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中