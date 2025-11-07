人物側寫》戴資穎當214週球后 拿下無數冠軍成台灣驕傲

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎從15歲就開始征戰國際羽壇，也曾經在世界球后位置待了214週，如今卻因為傷勢關係決定高掛球拍，令不少球迷難過。

戴資穎在國小六年級就拿到甲組選手資格，並在15歲開始由父親戴楠凱陪伴出國開始征戰國際賽，小戴也很爭氣於2011年以17歲之齡奪美國黃金大獎賽冠軍，再來則是2014年成為台灣首位年終賽冠軍得主。

戴資穎憑藉變化多端打法，開始在國際舞台站穩腳步，她2016年11月於香港公開賽奪冠後，成為台灣首位世界球后，小戴從這年開始迎接生涯巔峰，在2017年全英公開賽、亞錦賽都封后，更締造27連勝超狂紀錄，加上她放棄世錦賽，決定留在台灣打台北世大運並順利摘金，也讓她的人氣水漲船高。

戴資穎2018年拿下雅加達亞運女單金牌，以及2021年東京奧運、世界錦標賽銀牌，還有2022世錦賽銅牌，同時也締造214週蟬聯球後的紀錄，小戴的每場比賽都讓不少球迷津津樂道。

戴資穎在2023年年終賽上演超級大逆轉打敗安洗瑩，最後也拿下冠軍，以及2024年印度公開賽封后，只是這座冠軍成為她生涯最後一冠，小戴因長年征戰累積不少傷勢，雙膝都在今年進行手術，如今她勇敢做出退休的決定。

