網球》可惜！謝淑薇年終賽女雙4強止步 無緣攜手O妹爭冠

台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經搶7激戰，4：6、6：7（5：7）惜敗匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），2025年利雅德WTA年終總決賽女雙4強止步，「台拉聯軍」也無緣爭取本季首座冠軍。

面對搶搭4強末班車的第7種子芭波絲／史蒂芬妮，小組賽3戰全勝的謝淑薇與奧絲塔朋科開賽攻勢積極，第3局率先破發3：1領先，但第6局遭到「匈巴人馬」回破咬上，第10局再被破發讓出首盤。小薇與O妹次盤重振旗鼓，第5局決勝分拿下，可惜第8局失守又被對手趕上，儘管小薇組合化解2個賽末點，戰線逼進搶7還從2：5追平，發球強勢的芭波絲／史蒂芬妮最後再下關鍵2分，拉鋸1小時44分鐘出線。

請繼續往下閱讀...

經驗豐富的謝淑薇，職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她與中國彭帥聯手奪冠，2014 、2019、2021年分別與彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，如今雖然4強止步，仍展現「百搭天后」實力。

至於另組4強戰，由美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）對決梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

[２]

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法