自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》可惜！謝淑薇年終賽女雙4強止步 無緣攜手O妹爭冠

2025/11/07 22:40

台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科。（路透）台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經搶7激戰，4：6、6：7（5：7）惜敗匈牙利芭波絲（Timea Babos ）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），2025年利雅德WTA年終總決賽女雙4強止步，「台拉聯軍」也無緣爭取本季首座冠軍。

面對搶搭4強末班車的第7種子芭波絲／史蒂芬妮，小組賽3戰全勝的謝淑薇與奧絲塔朋科開賽攻勢積極，第3局率先破發3：1領先，但第6局遭到「匈巴人馬」回破咬上，第10局再被破發讓出首盤。小薇與O妹次盤重振旗鼓，第5局決勝分拿下，可惜第8局失守又被對手趕上，儘管小薇組合化解2個賽末點，戰線逼進搶7還從2：5追平，發球強勢的芭波絲／史蒂芬妮最後再下關鍵2分，拉鋸1小時44分鐘出線。

經驗豐富的謝淑薇，職業生涯第6度角逐年終賽，2013年她與中國彭帥聯手奪冠，2014 、2019、2021年分別與彭帥、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）、比利時梅騰絲（Elise Mertens）合拍拿到亞軍，如今雖然4強止步，仍展現「百搭天后」實力。

至於另組4強戰，由美國湯森（Taylor Townsend）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）對決梅騰絲／俄國庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）。

[２]

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中