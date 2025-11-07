自由電子報
桃園交流賽》暖！為了陽柏翔 樂天金鷲特殊作戰

2025/11/07 22:43

陽柏翔。（桃園市政府提供）陽柏翔。（桃園市政府提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天金鷲20歲小將陽柏翔今晚用飛快腳程自我介紹，「跑」出職棒生涯在台灣球場的首安，可惜金鷲隊未能延續攻勢，終場以1：1跟KT巫師隊握手言和，金鷲隊為了讓陽柏翔能在家鄉球迷前風風光光，總教練三木肇賽後透露想做球給他。

金鷲隊首戰先發打線就擺上陽柏翔，擔任二棒二壘手，前2打席有些近鄉情怯，分別擊出投手前滾地球、游擊高飛球出局。5局下，巫師隊李康玟在1出局一、三壘有人擊出二壘後方的三不管地帶，陽柏翔一度能把德州安打沒收，球都進到手套仍掉出來，讓KT巫師隊跑回追平分。

6局上，樂天靠觸身球和觸擊內野安打，0出局攻佔一、二壘，輪到陽柏翔打擊，面對最速153公里的左投金庸柱，陽柏翔一度面臨2好0壞的落後球數，最終仍擊出投手前的滾地球，且用飛快腳程跑出內野安打，串聯滿壘攻勢，可惜樂天未能跑回分數。

樂天更特別在8局上用短打將跑者推進至二壘，將機會做給陽柏翔，可惜他擊出三壘高飛球出局，沒能送回致勝分，三木肇直言，畢竟是在台灣，用短打推進跑者，原本期待陽柏翔能打回致勝分，但揮棒好像有點太用力了，「明天他還會上場，希望繼續加油！」

