自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

謝淑薇WTA年終賽4強落敗　無緣挺進女雙冠軍戰

2025/11/08 00:57

〔中央社〕在沙烏地阿拉伯舉行的WTA年終賽，台灣網球名將謝淑薇與搭檔奧斯塔朋科今天在4強以4比6、6比7（5）落敗，無緣前進冠軍戰，為這次年終賽劃下句點。

國際女子網球協會（WTA）年終總決賽將8對雙打分成兩組，取分組前2名晉級4強。其中，台灣「百搭天后」謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以3連勝鎖定分組龍頭，強勢挺進4強，今天則與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）組合拚冠軍戰門票。

此役首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科就算一開始錯失4個破發點，仍順利把握機會率先上演破發，沒想到「台拉聯軍」第6局陷入亂流，也遭到對手突破，讓雙方回到平手局面，而謝淑薇、奧斯塔朋科又在第10局未能控制好節奏，二度被破發情況下，以4比6讓出。

面臨背水一戰壓力的謝淑薇、奧斯塔朋科，在次局狀態回穩，甚至化解2個賽末點，導致兩組人馬形成6比6平手，必須進入搶7局決勝負，然而雙方再度變成拉鋸戰，只是「台拉聯軍」在關鍵時刻遭到突破，終場就以6比7（5比7）落敗，為這次年終賽旅程劃下句點。

隨著與年終賽的冠軍戰門票擦肩而過，也宣告謝淑薇無緣拚暌違12年的WTA年終賽女雙冠軍金盃，同時本季確定以無冕作收，不過她與奧斯塔朋科分別在澳洲網球公開賽、溫布頓網球錦標賽摘下亞軍，仍有不俗成績。（編輯：徐睿承）1141108

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中