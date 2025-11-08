謝淑薇WTA年終賽4強落敗　無緣挺進女雙冠軍戰

〔中央社〕在沙烏地阿拉伯舉行的WTA年終賽，台灣網球名將謝淑薇與搭檔奧斯塔朋科今天在4強以4比6、6比7（5）落敗，無緣前進冠軍戰，為這次年終賽劃下句點。

國際女子網球協會（WTA）年終總決賽將8對雙打分成兩組，取分組前2名晉級4強。其中，台灣「百搭天后」謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）以3連勝鎖定分組龍頭，強勢挺進4強，今天則與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）組合拚冠軍戰門票。



此役首盤開打後，謝淑薇、奧斯塔朋科就算一開始錯失4個破發點，仍順利把握機會率先上演破發，沒想到「台拉聯軍」第6局陷入亂流，也遭到對手突破，讓雙方回到平手局面，而謝淑薇、奧斯塔朋科又在第10局未能控制好節奏，二度被破發情況下，以4比6讓出。

面臨背水一戰壓力的謝淑薇、奧斯塔朋科，在次局狀態回穩，甚至化解2個賽末點，導致兩組人馬形成6比6平手，必須進入搶7局決勝負，然而雙方再度變成拉鋸戰，只是「台拉聯軍」在關鍵時刻遭到突破，終場就以6比7（5比7）落敗，為這次年終賽旅程劃下句點。

隨著與年終賽的冠軍戰門票擦肩而過，也宣告謝淑薇無緣拚暌違12年的WTA年終賽女雙冠軍金盃，同時本季確定以無冕作收，不過她與奧斯塔朋科分別在澳洲網球公開賽、溫布頓網球錦標賽摘下亞軍，仍有不俗成績。（編輯：徐睿承）1141108

