自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U16女排亞錦賽台灣3比1宰中國　尋求隊史首冠

2025/11/08 01:15

〔中央社〕在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天在4強戰以25比21、20比25、25比19、25比23擊敗中國，順利前進冠軍戰，確定突破上屆成績、將尋求隊史首冠。

由主攻手陳亭伊領軍，搭配防守核心詹子昀、掌控節奏的舉球員謝晨晞組成U16台灣女排隊，在這次亞錦賽表現搶眼，不僅分組賽全勝晉級，甚至提前鎖定4強、拿到2026年U17女排世錦賽門票，昨天挑戰衛冕軍日本也展現韌性，差點就能上演逆轉勝。

目標突破上屆季軍成績的U16台灣女排，今天4強戰面對平均身高超過180公分、身材高大的中國隊，徹底發揮矮小陣容的靈活性，在主將陳亭伊狂轟全場最高26分的帶領下，搭配張芸甄挹注20分、詹子昀貢獻16分，終場以25比21、20比25、25比19、25比23獲勝，如願挺進冠軍戰。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時指出，這次陣容算是參賽隊伍中最矮的，不過整體節奏快、反應靈敏，最大特色是團隊意識強，所有人都願意彼此支援，而賽前有特別針對中國隊的優勢攔網進行模擬訓練，透過吊小球、攻擊移位細節反制，關鍵防守也都能守住。

侯雅惠提到，已經達到原先設定的4強目標，順利拿到U17女排世錦賽的參賽資格，因此這場告訴球員放開來打、沒有壓力，並給予球員最高肯定，「就算身材跟對手有落差，但我們細節做得更好，成為獲勝關鍵。」

有可能將在冠軍戰再度面對日本，侯雅惠認為，球員在前役看到對手是日本，內心就不自覺怯場，所以她在比賽中提醒「要讓對手感到害怕」，幫助球員漸入佳境，「如果真的對上的話，我們自己失誤需要減少，才有機會衝擊對手。」（編輯：徐睿承）1141108

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中