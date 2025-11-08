U16女排亞錦賽台灣3比1宰中國　尋求隊史首冠

〔中央社〕在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排今天在4強戰以25比21、20比25、25比19、25比23擊敗中國，順利前進冠軍戰，確定突破上屆成績、將尋求隊史首冠。

由主攻手陳亭伊領軍，搭配防守核心詹子昀、掌控節奏的舉球員謝晨晞組成U16台灣女排隊，在這次亞錦賽表現搶眼，不僅分組賽全勝晉級，甚至提前鎖定4強、拿到2026年U17女排世錦賽門票，昨天挑戰衛冕軍日本也展現韌性，差點就能上演逆轉勝。

請繼續往下閱讀...

目標突破上屆季軍成績的U16台灣女排，今天4強戰面對平均身高超過180公分、身材高大的中國隊，徹底發揮矮小陣容的靈活性，在主將陳亭伊狂轟全場最高26分的帶領下，搭配張芸甄挹注20分、詹子昀貢獻16分，終場以25比21、20比25、25比19、25比23獲勝，如願挺進冠軍戰。

總教練侯雅惠接受中央社採訪時指出，這次陣容算是參賽隊伍中最矮的，不過整體節奏快、反應靈敏，最大特色是團隊意識強，所有人都願意彼此支援，而賽前有特別針對中國隊的優勢攔網進行模擬訓練，透過吊小球、攻擊移位細節反制，關鍵防守也都能守住。

侯雅惠提到，已經達到原先設定的4強目標，順利拿到U17女排世錦賽的參賽資格，因此這場告訴球員放開來打、沒有壓力，並給予球員最高肯定，「就算身材跟對手有落差，但我們細節做得更好，成為獲勝關鍵。」

有可能將在冠軍戰再度面對日本，侯雅惠認為，球員在前役看到對手是日本，內心就不自覺怯場，所以她在比賽中提醒「要讓對手感到害怕」，幫助球員漸入佳境，「如果真的對上的話，我們自己失誤需要減少，才有機會衝擊對手。」（編輯：徐睿承）1141108

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法