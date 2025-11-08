自由電子報
體育 即時新聞

網球》球后莎巴蓮卡再闖年終賽冠軍戰 強碰同樣不敗蕾巴金娜

2025/11/08 07:25

莎巴蓮卡。（美聯社）莎巴蓮卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤激戰，6：3、3：6、6：3再挫美國對手安尼西莫娃（Amanda Anisimova），白俄羅斯現任世界球后4連勝，鎖定2025年利雅德WTA年終總決賽女單冠軍戰門票，壓軸對手為同樣自小組賽起未嘗敗績的哈薩克勁敵蕾巴金娜（Elena Rybakina）。

「她總是激勵我發揮出最佳水準，說實話，就算輸了這場比賽我也不會在意。」鬥志頑強如莎巴蓮卡，延續9月美國公開賽決戰的大滿貫衛冕氣勢，耗時2小時21分鐘再挫安尼西莫娃，職業生涯第2度勇闖年終賽壓軸，「我們拚出一場精彩的對抗，我們倆都配得上晉級決戰。這是激烈的較量，我非常高興能夠獲勝。」

另組4強戰，蕾巴金娜強轟15記愛司、5度破發，4：6、6：4、6：3大逆轉美國老將佩古拉（Jessica Pegula），「我的發球在需要時幫助了我，尤其戰況艱難拉鋸，我更專注於每1分。」她同樣延續小組賽不敗氣勢，連過4關首闖年終賽決戰。

27歲的莎巴蓮卡，曾在2022年的年終賽屈居亞軍，過往對戰蕾巴金娜為8勝5負，「這將是另場精彩的比賽，我覺得今天就是為了面對她所做的最好準備，我期待賽季最後一戰全力以赴，為這座美麗獎盃而戰。」

