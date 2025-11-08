自由電子報
網球》喬科維奇劍指生涯101冠！雅典決戰年輕15歲穆塞蒂

2025/11/08 07:26

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）穩紮穩打，6：3、6：4馴服德國會外賽黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann），塞爾維亞頭號種子3連勝、1盤未失挺進雅典男網賽決戰，劍指職業生涯第101座冠軍。

「這是我本屆賽事表現最好的一場，這場勝利來得正是時候。漢夫曼是很大威脅，因為他發球有力，球路也紮實，我需要保持高度專注。」這項ATP250等級室內硬地職業賽，本週於希臘首都進入尾聲，舉家從貝爾格勒搬到雅典生活的喬科維奇，首輪免戰後連闖3關，安抵「新主場」壓軸秀，「感謝觀眾再次把這座令人驚嘆的體育館坐滿，我曾在世界上最漂亮的室內場館出賽，但我可以肯定地說，這裡絕對足以排名前3。」

身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，38歲的喬科維奇寶刀未老，不但在雅典取得第201場室內賽勝利，也突破先前法國公開賽、溫布頓錦標賽、美國公開賽和上海大師賽接連4強止步的困境，冠軍戰遭遇義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），雖然對手年輕15歲，喬科維奇對戰8勝1負、近來5連勝。

