體育 棒球 MLB

MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世

2025/11/08 07:23

費西亞。（資料照）費西亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年擊敗藍鳥奪下世界大賽冠軍，也達成21世紀首次二連霸，不過系列賽開打前，後援左投費西亞（Alex Vesia）沒被放進26人名單。今天費西亞在Instagram上沉痛宣布，自己的女兒絲特玲（Sterling Sol Vesia）過世的消息。

29歲的費西亞是道奇主力後援左投，本季例行賽出賽68場，防禦率3.02，累積26中繼、5救援；季後賽出賽7場，防禦率3.86，投4.2局賞4次三振。費西亞沒被放進世界大賽名單，道奇宣布他和妻子因家庭的事情將缺陣，道奇牛棚也在比賽期間於球帽在世界大賽的標誌旁繡著數字費西亞的背號「51」，藍鳥部分球員也於球帽上寫下「51」，與費西亞同在。

今天費西亞在IG上沉痛宣布，自己的女兒絲特玲已在美國時間10月26日前往天堂，「我們的小天使，我們永遠愛妳，妳永遠與我們同在。言語無法形容我們此刻的痛苦，但我們會永遠將她放在心中，珍惜與她共度過的每分每秒。」

「感謝道奇球團在這段時間的理解與支持，棒球這個大家庭陪著我們，如果沒有他們，我們無法撐過這一切。也感謝道奇球迷、藍鳥球團與所有球迷的關愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、留言與貼文，那給予我們極大的慰藉。」費西亞同時也感謝醫療人員對於女兒與妻子拉（Kayla）的幫助，「每一位我們遇到的人都無比出色。」

