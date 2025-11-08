自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」賈吉5度獲銀棒獎、洋基奪3獎！運動家怪物新秀寫紀錄

2025/11/08 08:01

賈吉奪下銀棒獎。（取自洋基官方X）賈吉奪下銀棒獎。（取自洋基官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟銀棒獎在今天宣布美聯獲獎名單，洋基當家巨星「法官」賈吉生涯第5度奪下銀棒獎，而洋基除了賈吉以外，明星二壘手奇澤姆也獲獎，洋基也奪下美聯團隊銀棒獎。

美聯銀棒獎得主一壘手為運動家柯茲（Nick Kurtz）、二壘手為洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、三壘手為守護者拉米瑞茲（José Ramirez）、游擊手為皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、外野手三人分別是洋基賈吉（Aaron Judge）、雙城巴克斯頓（Byron Buxton）、老虎格林（Riley Greene）、捕手為水手羅里（Cal Raleigh）、指定打擊為藍鳥史普林格（George Springer）、工具人為老虎麥金斯崔（Zach McKinstry），團隊為紐約洋基。

得獎者中，柯茲、奇澤姆、巴克斯頓、格林、羅里、麥金斯崔都是生涯首度獲獎，小惠特生涯第2度獲獎，史普林格拿下生涯第3座銀棒獎，賈吉生涯第5度獲獎，拉米瑞茲是生涯第6度獲獎。

賈吉本季打擊三圍.331/.457/.688並外帶多達53發全壘打，讓大聯盟再度出現單季至少50轟的打擊王，也成為自從1961年擴編時代後第5位打擊三圍數據（打擊率、上壘率與長打率）皆在大聯盟排名第1的球員。

另外，運動家22歲怪物新秀柯茲首年登上大聯盟就技驚四座，本季曾上演單場四響砲的他，整年繳出.290/.383/.619的打擊三圍，外帶36發全壘打與86分打點的恐怖成績。柯茲成為運動家史上第一位，也是史上第15位新人年就拿下銀棒獎的球員。

美聯銀棒獎名單。（取自大聯盟官網）美聯銀棒獎名單。（取自大聯盟官網）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中