MLB》「法官」賈吉5度獲銀棒獎、洋基奪3獎！運動家怪物新秀寫紀錄

賈吉奪下銀棒獎。（取自洋基官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟銀棒獎在今天宣布美聯獲獎名單，洋基當家巨星「法官」賈吉生涯第5度奪下銀棒獎，而洋基除了賈吉以外，明星二壘手奇澤姆也獲獎，洋基也奪下美聯團隊銀棒獎。

美聯銀棒獎得主一壘手為運動家柯茲（Nick Kurtz）、二壘手為洋基奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、三壘手為守護者拉米瑞茲（José Ramirez）、游擊手為皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、外野手三人分別是洋基賈吉（Aaron Judge）、雙城巴克斯頓（Byron Buxton）、老虎格林（Riley Greene）、捕手為水手羅里（Cal Raleigh）、指定打擊為藍鳥史普林格（George Springer）、工具人為老虎麥金斯崔（Zach McKinstry），團隊為紐約洋基。

請繼續往下閱讀...

得獎者中，柯茲、奇澤姆、巴克斯頓、格林、羅里、麥金斯崔都是生涯首度獲獎，小惠特生涯第2度獲獎，史普林格拿下生涯第3座銀棒獎，賈吉生涯第5度獲獎，拉米瑞茲是生涯第6度獲獎。

賈吉本季打擊三圍.331/.457/.688並外帶多達53發全壘打，讓大聯盟再度出現單季至少50轟的打擊王，也成為自從1961年擴編時代後第5位打擊三圍數據（打擊率、上壘率與長打率）皆在大聯盟排名第1的球員。

另外，運動家22歲怪物新秀柯茲首年登上大聯盟就技驚四座，本季曾上演單場四響砲的他，整年繳出.290/.383/.619的打擊三圍，外帶36發全壘打與86分打點的恐怖成績。柯茲成為運動家史上第一位，也是史上第15位新人年就拿下銀棒獎的球員。

美聯銀棒獎名單。（取自大聯盟官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法