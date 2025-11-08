自由電子報
羽球》「我討厭與妳交手」人生最重要2獎牌都來自戴資穎 辛度獻祝福

2025/11/08 08:37

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎昨天正式宣布退休，多年來在賽場上與她激戰的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在Instagram上，用最真摯的話語來祝福小戴退休快樂。

「15年來，妳一直是那個每次都把我逼到極限的對手。」辛度在文中寫道，「我人生最重要的兩面獎牌，2016年里約奧運銀牌和2019年世錦賽金牌，都來自與妳那幾場漫長、令人心跳停止的比賽。在里約，我們於16強相遇；在巴塞爾，則是在8強，這兩次我都必須卯足全力。」辛度也想起小戴曾在東京奧運4強，以及雅加達亞運金牌戰擊敗她，「回想起來總是藏不住笑容。」

辛度直言：「我不諱言，我討厭和妳交手。妳運用手腕的技巧、妳的迷惑性與渾然天成的穩定，逼迫我必須比以往更深入挖掘自己的潛能。與妳對決，讓我成為一名不一樣的運動員。朴泰相（辛度前教練）可以證明，我們在對上妳之前要做多少準備！」

「但在彼此競爭之外，我們也建立更真誠、有意義的情誼。一份寧靜的友誼帶著深厚的尊敬，以及經歷多年激戰後，才能彼此理解的羈絆。」辛度寫道，「看著妳選擇離開，我感覺就像在旅程中失去了一部份的自己。羽壇會想念你的魔力，我也是。我開始意識到，我這代的選手正逐漸步入告別的階段，我也始終無法為這刻做好準備。祝福妳在生命「第二回合」同樣絢麗動人，親愛的小戴。」

