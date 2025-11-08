NBA》5連勝湖人壞消息！場均31分里維斯又缺陣、長人射手有望開箱

里維斯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近期拿下5連勝的湖人又傳出壞消息，開季表現超火燙的「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves），確定將因右側腹股溝拉傷，缺席明天客場對決老鷹的比賽。

近期里維斯已經因右側腹股溝傷勢連續缺陣2場，本季他表現絕佳，在詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）兩大巨星缺陣下扛起湖人主力得分點，至今7戰場均31.1分、5.1籃板、9.3助攻，投籃命中率48.9%、三分命中率34.4%，罰球命中率90.3%。

另外，上季透過戴維斯（Anthony Davis）交易案來到湖人，卻因傷至今仍未披掛上陣的長人射手克萊柏（Maxi Kleber），出賽狀態升級為「出賽存疑」（questionable），明天有望迎來紫金首秀，如果他能出賽，將能提供湖人另一位能拉開空間的前場選項。

除了里維斯與克萊柏以外，湖人其他傷兵狀態不便，詹姆斯、蒂耶羅（Adou Thiero）語文森（Gabe Vincent）等人都將持續缺陣。不過好消息是，詹姆斯即將開始5對5對抗訓練，有望於11月回歸賽場。

