12強紀錄片《冠軍之路》明年元旦上映 網淚讚：光看預告就哭了

台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「CPBL 中華職棒」臉書粉專昨分享影片，指以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」將於明年元旦上映，消息一出引發網友熱烈迴響，網友紛紛表示「到時一定去看爆」、「光看預告就哭了」。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「CPBL 中華職棒」臉書粉專昨分享影片，指以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」將於明年元旦上映，消息一出引發網友熱烈迴響，不少人在轉發之餘，也紛紛留言表示「到時一定去看爆」、「光看預告就哭了」。

台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「CPBL 中華職棒」臉書粉專昨分享影片，指以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」將於明年元旦上映，消息一出引發網友熱烈迴響，網友紛紛表示「到時一定去看爆」、「光看預告就哭了」。（圖擷自臉書）

綜合媒體報導，紀錄片《冠軍之路》昨公布前導海報和預告片，並宣布明年1月1日上映。本片由世界棒壘球總會（WBSC）與中華職棒（CPBL）正式授權，威剛科技及中華職棒共同出品，昨日也釋出由知名設計師陳世川操刀的首張前導海報與正式預告，揭開這部橫跨臺、日、美、訪談超過70位受訪者、累積超過300小時影像素材的紀錄巨作。

請繼續往下閱讀...

台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「CPBL 中華職棒」臉書粉專昨分享影片，指以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」將於明年元旦上映，消息一出引發網友熱烈迴響，網友紛紛表示「到時一定去看爆」、「光看預告就哭了」。（圖擷自臉書）

「CPBL 中華職棒」昨在臉書發文指出，「世界棒球12強冠軍之路紀錄片即將上映」，隨文也附上「冠軍之路」紀錄片的預告內容，透過預告片可看到陳傑憲、林家正、吉力吉撈·鞏冠、林昱珉等多名功臣的精采表現畫面，自費前往東京應援的台灣啦啦隊員籃籃、峮峮也有在影片中現身。

在發文底下網友紛紛留言直呼「上班時間看到影片，差點淚崩」、「光看個預告就哭了⋯進電影院可能要帶整包衛生紙」、「絕對要進電影院支持」、「滿滿的感動，看幾次都會起雞婆疙瘩」、「屬於全台灣人的榮耀值得一輩子！」，也有網友tag朋友說「1/1空出來啊啊啊啊！第一時間就要去看」。

也有網友表示「這會是一部超過100分的電影」、「希望以後的球員們可以繼續讓Team Taiwan被世界看到」、「等著破票房冠軍」、「應該辦特別場在台北大巨蛋架大螢幕進場觀看，肯定很熱血！」。

除了紀錄片以外，「冠軍之路」電影書集資計畫日前也先在挖貝平台上線，內容結合球賽精彩看點及球評視角，留下台灣隊從預賽到決賽的9場經典戰役，28名球員、教練團與後援團隊憑藉上下一心精神最終奪冠的故事，也一窺包含陳傑憲、林家正等人球場內外最真實且動人的面貌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法