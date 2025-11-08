自由電子報
體育 棒球

經典賽》台灣絕非「格下球隊」！WBC首冠名將談日本衛冕霸業威脅

2025/11/08 09:42

台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊備戰2026年世界棒球經典賽，將於今年11月15、16日在東京巨蛋與南韓進行交流賽。曾是2006年首屆WBC冠軍成員的日本名將和田一浩，近日在節目中談及台灣與南韓等亞洲球隊的可怕之處。

衛冕軍日本隊在明年WBC分在C組，同組對手有台灣、南韓、澳洲、捷克，日本將於明年3月6日首戰台灣，7日再戰南韓。和田一浩指出，台灣與南韓亞洲強隊球風相當接近日本，強調他們擅長用細膩的戰術配合，打出幾乎毫無破綻的比賽，屬於非常難纏的對手。他也提醒，若對方派出王牌投手應戰，日本恐怕將陷入苦戰。

如今各國皆以「擊敗日本」為目標，南韓也將在今年11月先與日本進行交流賽。談到南韓的團結力，和田一浩表示：「他們很擅長團隊作戰，就算是第4棒強打者，看到內角球也會毫不猶豫出棒攻擊，絕不閃躲，整支球隊就向一股力量直衝而來。」

和田一浩進一步分析，「如果日本實力是100分，南韓大約90分，但他們能靠團隊力量把整體實力拉到與日本相同的層級，雖然個人能力來說日本確實更強，但在一場定生死的比賽裡，團結力往往能補上那個差距。」

和田一浩表示，無論用何種方式都要贏球的執著，日本職棒也該向其學習，也因此對上這樣的球隊，光靠實力無法應付。他還提到，去年11月在世界棒球12強賽奪冠的台灣，也同樣展現出這種特質，絕非「格下（低等級）」的球隊。

