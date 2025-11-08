自由電子報
MLB》「村神」正式入札！紐媒分析不適合洋基：另2名日本好手更OK

2025/11/08 11:29

村上宗隆。（資料照，法新社）村上宗隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕養樂多日本重砲村上宗隆今天正式啟動入札程序挑戰大聯盟，從美東時間11月8日早上8點到12月22日下午5點，將有45天能進行談判。對此《紐約每日新聞》記者菲利普斯（Gary Phillips）撰文分析，村上宗隆可能不適合洋基。

儘管近年來洋基與村上宗隆有連結的傳聞不斷，但菲利普斯認為村上宗隆並非洋基陣容最理想人選。目前洋基在一三壘各有萊斯（Ben Rice）與麥馬翰（Ryan McMahon）卡位，且和村上一樣都是左打；而村上的三壘防守也令人擔憂，在大聯盟恐怕只能守一壘，洋基還有史坦頓（Giancarlo Stanton）卡住指定打擊。

雖然村上長打火力旺盛，但在均速較差的日職已經吞下太多三振，去年28.6%三振率在滿220打席打者中排第4高，而他今年好球帶內的contact率只有72.6%，低於2022年破紀錄56轟賽季的77.1%；前洋基盲砲蓋洛（Joey Gallo）生涯好球帶內contact率為70.6%，大聯盟平均則為82.5%，村上來到大聯盟後，數據恐怕再下修。

近年日本市場由道奇主宰，洋基也可望重新建立存在感，但菲利普斯認為，以現有配置來看，洋基若能在打線中contact能力更好的打者會更合適。而洋基今年還有其他可以鎖定的日本好手，如岡本和真與今井達也。菲利普斯認為，右打的岡本和真能鎮守一三壘，有著更好的contact能力；而今井達也能為明年開季傷兵眾多的洋基先發輪值再添深度。

