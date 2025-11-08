羽球》陪戴資穎征戰逾10年 賴建誠：小戴能好好休息

戴資穎（左）與賴建誠。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎今年左膝、右膝先後進行手術，昨在社群網站宣布退役，這一枚超級震撼彈，令不少球迷感到難過，也只能給予小戴祝福。陪伴小戴征戰超過10年的教練賴建誠暖心表示，「小戴退休後，我們替她感到開心，真的可以好好休息，不用再煩惱練球的事情。」

賴建誠從2014年開始擔任戴資穎的教練，隨小戴征戰超過百場國際賽，累積不少默契，有時一個眼神、一個動作，兩人就能明白彼此的想法，小戴能打下無數榮耀，賴建誠絕對居功厥偉。

賴建誠透露，戴資穎在2023年就曾預告要打完奧運後退休，所以他們團隊其實對這次退休決定沒有感到太多意外，「她去年開始受傷，當時真的想了許多方法努力跟傷勢共存，如今真的退休了，她能好好休息了。」

回顧兩人攜手逾10年的光陰，賴建誠笑說，好的事情真的太多，要選擇哪一個冠軍、比賽最有印象，「我真的找不出來，因為太多了。」不過，若是遺憾的比賽，賴建誠坦言，屬2016年里約奧運和2024年巴黎奧運，畢竟這兩次都是重要大賽，可惜都遇到受傷狀況，未能拿出真正實力跟對手拚鬥。

賴建誠由衷祝福戴資穎退休快樂，不用煩惱訓練的事情，可以好好享受人生。賴建誠會繼續擔任國家隊教練，培養更多好手在國際舞台發光發熱。

