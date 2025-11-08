MLB》展現155億身價仍不敵道奇淚灑球場！藍鳥巨星小葛雷諾吐真言

小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽與道奇血戰7場，最終仍無緣拿下冠軍，當家巨星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也淚灑球場。沉澱幾天後，小葛雷諾今於Instagram上發文，訴說今年球季的心聲。

小葛雷諾在去年球季結束後就能行使自由球員資格，然而與藍鳥的續約談判一直拖到春訓開始都未果，直到4月初才達成14年5億美元（154.9億新台幣）合約，小葛雷諾也喊話要當終生藍鳥人。本季例行賽小葛雷諾出賽156場，打擊三圍.292/.381/.467，攻擊指數0.848，敲出23轟、84分打點，wRC+164、fWAR值3.9。

來到季後賽，才是小葛雷諾展現身價之時。今年小葛雷諾季後賽出賽18場，合計73打數29安含8轟，累積15分打點、跑回18分，打擊三圍.397.494/.795，攻擊指數1.289；世界大賽7場30打數10安含2轟，貢獻3打點，獲得8保送（2敬遠），系列賽打擊率0.333、OPS高達1.074。

小葛雷諾在世界大賽G7生死戰的11局下頂住1分落後壓力，從山本由伸手中掃出二壘安打，無奈隊友就是送不回追平分，只能眼睜睜看著球隊輸球收場，心碎結束賽季，賽後轉播單位拍到小葛雷諾拭淚的動作。小葛雷諾受訪也自責：「我必須很感謝藍鳥的球迷，以及這座城市的支持，我很抱歉，因為我們沒能拿下這座城市引頸期盼的冠軍。」

小葛雷諾今天在IG上發文：「當我知道自己將終生藍鳥時，我就知道2025年會是很特別的存在。我真的不知道該怎麼說，這一年改變了我的人生，讓我學會珍惜那些曾經毫無頭緒的時光，我會永遠珍藏今年的一切。」

小葛雷諾說道：「致我的家人、球迷、隊友、藍鳥全隊，以及美國職棒大聯盟，如果沒有你們，我根本就沒辦法說出這些話。我們生來就準備好了，也會永遠做好準備。愛你們的Vladdy。」

