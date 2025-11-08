自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》展現155億身價仍不敵道奇淚灑球場！藍鳥巨星小葛雷諾吐真言

2025/11/08 10:34

小葛雷諾。（資料照）小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在今年世界大賽與道奇血戰7場，最終仍無緣拿下冠軍，當家巨星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也淚灑球場。沉澱幾天後，小葛雷諾今於Instagram上發文，訴說今年球季的心聲。

小葛雷諾在去年球季結束後就能行使自由球員資格，然而與藍鳥的續約談判一直拖到春訓開始都未果，直到4月初才達成14年5億美元（154.9億新台幣）合約，小葛雷諾也喊話要當終生藍鳥人。本季例行賽小葛雷諾出賽156場，打擊三圍.292/.381/.467，攻擊指數0.848，敲出23轟、84分打點，wRC+164、fWAR值3.9。

來到季後賽，才是小葛雷諾展現身價之時。今年小葛雷諾季後賽出賽18場，合計73打數29安含8轟，累積15分打點、跑回18分，打擊三圍.397.494/.795，攻擊指數1.289；世界大賽7場30打數10安含2轟，貢獻3打點，獲得8保送（2敬遠），系列賽打擊率0.333、OPS高達1.074。

小葛雷諾在世界大賽G7生死戰的11局下頂住1分落後壓力，從山本由伸手中掃出二壘安打，無奈隊友就是送不回追平分，只能眼睜睜看著球隊輸球收場，心碎結束賽季，賽後轉播單位拍到小葛雷諾拭淚的動作。小葛雷諾受訪也自責：「我必須很感謝藍鳥的球迷，以及這座城市的支持，我很抱歉，因為我們沒能拿下這座城市引頸期盼的冠軍。」

小葛雷諾今天在IG上發文：「當我知道自己將終生藍鳥時，我就知道2025年會是很特別的存在。我真的不知道該怎麼說，這一年改變了我的人生，讓我學會珍惜那些曾經毫無頭緒的時光，我會永遠珍藏今年的一切。」

小葛雷諾說道：「致我的家人、球迷、隊友、藍鳥全隊，以及美國職棒大聯盟，如果沒有你們，我根本就沒辦法說出這些話。我們生來就準備好了，也會永遠做好準備。愛你們的Vladdy。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中