自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》嘻哈天王嘲諷大谷翔平！道奇老將超不爽：汙辱棒壇最偉大球星

2025/11/08 10:53

Drake發布限時動態開嘲諷。（資料照，取自Drake IG）Drake發布限時動態開嘲諷。（資料照，取自Drake IG）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽鏖戰7場擊敗藍鳥，奪下21世紀以來首度二連霸。賽事過程中，加拿大嘻哈天王Drake曾一度發布Instagram限時動態嘲諷大谷，近期道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）也直言，這對大谷非常不尊重。

道奇在G5關鍵天王山之戰輸球遭藍鳥聽牌，大谷翔平單場4打數0安打，被藍鳥22歲大物菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）三振一次。而大谷吞K後失去平衡，形成單膝跪地的畫面，也被Drake嘲諷，還用耶薩維奇的姓氏做雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已經在前往板凳路上了，超霸氣，笑死）」

近日接受《TMZ Sports》訪問，羅哈斯直言Drake的行為完全沒有必要，「我們一直努力保持謙虛，不多說話，但那樣的言論是無法接受的。那是在汙辱棒壇最偉大的球員，他根本不懂大谷是怎樣的人，也不懂他為棒球做出多少貢獻。」

羅哈斯補充：「大谷為棒球付出一切，我不是那種會說人壞話的人，但我們確實都看見那篇貼文了，當時他（大谷）也在休息室裡，我們都知道這件事情。大家都對Drake的行為感到不爽，當下心裡只想著，那就讓我們用實力來說話吧。」

最終道奇成功將戰線延長至G7，並在9局上靠著羅哈斯驚天一轟追平，11局上史密斯（Will Smith）超前轟擊垮藍鳥冠軍夢。有趣的是，大谷在IG上分享封王遊行的照片，背景音樂正是選用Drake的死對頭、加州饒舌巨星Kendrick Lamar的知名Diss單曲《Not Like Us》，做出最好的反擊。

Drake。（資料照）Drake。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中