MLB》嘻哈天王嘲諷大谷翔平！道奇老將超不爽：汙辱棒壇最偉大球星

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽鏖戰7場擊敗藍鳥，奪下21世紀以來首度二連霸。賽事過程中，加拿大嘻哈天王Drake曾一度發布Instagram限時動態嘲諷大谷，近期道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）也直言，這對大谷非常不尊重。

道奇在G5關鍵天王山之戰輸球遭藍鳥聽牌，大谷翔平單場4打數0安打，被藍鳥22歲大物菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）三振一次。而大谷吞K後失去平衡，形成單膝跪地的畫面，也被Drake嘲諷，還用耶薩維奇的姓氏做雙關：「Savage already otw to the dugout boss lol（這狠人已經在前往板凳路上了，超霸氣，笑死）」

近日接受《TMZ Sports》訪問，羅哈斯直言Drake的行為完全沒有必要，「我們一直努力保持謙虛，不多說話，但那樣的言論是無法接受的。那是在汙辱棒壇最偉大的球員，他根本不懂大谷是怎樣的人，也不懂他為棒球做出多少貢獻。」

羅哈斯補充：「大谷為棒球付出一切，我不是那種會說人壞話的人，但我們確實都看見那篇貼文了，當時他（大谷）也在休息室裡，我們都知道這件事情。大家都對Drake的行為感到不爽，當下心裡只想著，那就讓我們用實力來說話吧。」

最終道奇成功將戰線延長至G7，並在9局上靠著羅哈斯驚天一轟追平，11局上史密斯（Will Smith）超前轟擊垮藍鳥冠軍夢。有趣的是，大谷在IG上分享封王遊行的照片，背景音樂正是選用Drake的死對頭、加州饒舌巨星Kendrick Lamar的知名Diss單曲《Not Like Us》，做出最好的反擊。

