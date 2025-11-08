自由電子報
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園

2025/11/08 11:11

台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體勝利。

然而，這場跨國戰役尚未落幕——第二章「極限交鋒–決戰桃園」，將於11月29日（六）在桃園登場，台灣主場迎戰日本全軍來襲，誓言奪回榮耀！

台灣主場開戰！「極限交鋒」第二章登場

延續東京站的戰火，FREEDOMS全團將首度完整登陸台灣，挑戰PUZZLE最強陣容。這不只是跨國比賽，更是信念與靈魂的正面衝突，一場關於「極限」與「創造」的全面戰，即將在桃園爆發。

來自日本的FREEDOMS由佐々木貴（Takahashi Sasaki）領軍，集結葛西純（Jun Kasai）、杉浦透（Toru Sugiura）、Violento Jack、平田智也（Tomoya Hirata）、GENTARO、ドラゴン・リブレ（Dragon Libre）、吹本賢兒（Kenji Fukimoto）、マンモス佐々木（Mammoth Sasaki）等日本頂尖選手，以血、玻璃與鋼鐵鍛鍊出的極限精神，將真實呈現在台灣擂台上。

迎戰他們的，是代表台灣獨立摔角靈魂的PUZZLE。由鬪魚領銜，率領HAKKA、WILLY、AXE WANG、GAIA HOX、開心果公主、MARI-HANA、戰熊、BOWSER CHEN、KAIXA ZHENG、布奇等人氣選手，共同組成。他們將以團結、創意與不屈的意志，迎接前所未有的試煉。

「極限」不只是流血，而是信念的對抗

不同於一般跨國對抗賽，「極限交鋒」並非只看誰更狠、誰更強，而是回到摔角的本質——為何站上擂台、為何不願退縮。對FREEDOMS而言，「極限」是以痛苦為名的榮耀；對PUZZLE而言，「創造」是從混亂中尋找希望的信念。11月29日，兩種靈魂、兩種信念，將在桃園帕舒路道場正面撞擊。

賽事資訊

EXTREME CONFRONTATION -極限交鋒 第二章：決戰桃園

● 日期：2025年11月29日（六）

● 時間：13:30開放入場／14:00正式開賽

● 地點：帕舒路道場（桃園市中壢區下興南路42-33號，桃園捷運A21環北站徒步9分鐘）

● 購票資訊：請洽PUZZLE帕舒路職業摔角官方Facebook與Instagram

這不僅是一場比賽，更是一場跨越國界的「極限試煉」。台灣的靈魂與日本的極限，即將在同一個擂台上，迎來最終對決。誰才是極限的王者？ 11月29日，桃園見證答案。

台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）

台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園。（主辦單位提供）

