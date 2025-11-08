自由電子報
世界大賽》打過2次18局大戰！貝茲大嘆今年最無聊 道奇工具人很驚訝

2025/11/08 12:11

貝茲。（資料照）貝茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽血戰7場力克藍鳥，奪下21世紀首度二連霸，其中系列戰兩度戰到延長賽，包含G3的18局大戰。曾參與過2次18局世界大賽的MVP強打貝茲（Mookie Betts）就直呼，這是他打過最無聊的18局大戰。

貝茲於2020年加入道奇，而他在2018年效力紅襪時，也曾在當年世界大賽G3參與過18局大戰，當時的對手正好是現在效力的道奇。該場比賽，道奇靠著馬恩西（Max Muncy）再見轟打敗紅襪，但最終是紅襪以4勝1敗奪冠。

近日在自己的Podcast節目《On Base With Mookie Betts》中，貝茲談到今年與藍鳥的18局大戰直言：「從我的角度，我當時想著，天啊，這可能要靠全壘打決勝負。我認為這是我打過最無聊的18局大戰。」

貝茲表示：「整場都是高飛球，大家想打全壘打，但這就是棒球的美妙之處，2支偉大的球隊、2個出色的投手群在對抗。」聽到貝茲的言論後，工具人赫南德茲（Kiké Hernández）一臉疑惑：「你說那場比賽很無聊？」貝茲回應：「對啊，整場比賽都沒什麼事發生不是嗎？G7也是打11局延長賽，但就發生了很多事。」

道奇在G3最終鏖戰6小時39分鐘，靠著佛里曼（Freddie Freeman）再見轟以6：5打敗藍鳥；G7則是靠著11局上史密斯（Will Smith）超前轟，加上山本由伸「中0日」後援2.2局無失分，以5：4逆轉藍鳥奪冠。

