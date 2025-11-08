NBA》「國王魏少」再化身射手砍24分無用！SGA30分雷霆穩居龍頭

魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天對上聯盟龍頭雷霆，即將滿37歲的前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度化身射手，進帳全隊最高24分以及最多的5顆三分球，然而「老龜」難以獨挑大樑，國王本季殘破不堪的防守還是慘遭雷霆爆破，最終101：132被血洗。

本季領著老將底薪的魏少，自從被拉上先發後彷彿找回當年在雷霆的身手，近年為人詬病的外線投射也脫胎換骨，賽前三分命中率高達43.2%。今天開賽魏斯布魯克延續好手感，單節6投4中包含三分4投3中砍下11分，助國王32：30些微領先老東家。

請繼續往下閱讀...

然而進入次節後，國王內線弱點被頻頻針對，無論是尤班克斯（ Drew Eubanks）或新同學阿丘瓦（Precious Achiuwa）都守不住雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），讓他瘋狂肆虐禁區予取予求，單節7投7中進帳15分，雷霆單節打出40：24高潮，半場打完以70：56領先國王。

易籃後雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）中距離發威，單節6投6中，國王還繼續讓哈爾特斯坦輕鬆拿分，加上只要魏斯布魯克不在場上，國王進攻就陷入單打死胡同，始終無法追近比分。決勝節雷霆猛力輸出，國王毫無抵抗能力只能舉白旗投降。

國王吞下本季第6敗，位居西部第12名。魏斯布魯克上陣35分鐘17投9中、三分9投5中，攻下24分9助攻6籃板，但也發生7失誤。德羅森（DeMar DeRozan）18分，尤班克斯16分，孟克（Malik Monk）15分，上一戰決勝節多次砍進關鍵三分的施洛德（Dennis Schroder）今天則瘋狂打鐵，全場10投0中僅靠罰球拿下2分。

雷霆奪下本季第9勝仍高居聯盟龍頭，哈爾特斯坦虐爆國王禁區，拿下33分19籃板的超恐怖「雙十」，吉爾吉斯亞歷山大貢獻30分，米契爾（Ajay Mitchell）18分，華勒斯（Cason Wallace）15分，喬伊（Isaiah Joe）10分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法