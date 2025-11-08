NBA》太輕鬆！約基奇26分準大三元率金塊奪3連勝 打爆沒柯瑞的勇士

約基奇（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場對決勇士，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）高效繳出26分的準大三元，率金塊以129：104輕鬆打爆沒一哥柯瑞（Stephen Curry）的勇士。

金塊開賽就打出32：21的猛烈攻勢，且全場4節得分也從未低於勇士，就這樣一路領先到比賽結束。約基奇今天只上場28分鐘，15投12中攻下26分9籃板9助攻，外加1火鍋，率隊奪下3連勝。金塊目前6勝2敗與馬刺戰績並列，西部排名則爬上第4。

除了約基奇穩定發揮，金塊眾將今天點點開花，二當家穆雷（Jamal Murray）攻下23分8助攻，戈登（Aaron Gordon）18分、3顆三分球，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）板凳挹注16分，布朗（Christian Braun）也進帳12分。金塊今天團隊命中率高達56.1%，三分33投16中，命中率48.5%。

反觀勇士在柯瑞身體不適、連2場缺陣的情況下苦吞2連敗，目前5勝5敗排在西部第8。此役勇士團隊命中率42.1%、三分命中率僅29.3%。格林（Draymond Green）17分為全隊最高，巴特勒（Jimmy Butler）16分，波斯特（Quinten Post）14分。

